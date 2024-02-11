Ocon: "Mick Schumacher, F1'de olmayı hak ediyor"
Esteban Ocon, Mick Schumacher'in Formula 1'de bir şansı daha hak ettiğine inanıyor.
Schumacher, 2021'deki umut verici ilk sezonunun ardından nispeten sönük bir 2022 yılı geçirdi ve beklentileri karşılayamadı.
Sonrasında Haas koltuğunu kaybetti ve 2023'ü Mercedes'in yedek pilotu olarak geçirmek durumunda kaldı.
Alman pilot yeni sezonda Alpine ile WEC'te yarışarak kendisini kanıtlamaya çalışacak ve aynı zamanda Mercedes'in yedek pilotu olmayı sürdürecek.
Mick'in yakın arkadaşı Esteban Ocon, Alman sürücünün F1'de yarışmayı fazlasıyla hak ettiğine inanıyor.
Ocon, Alpine'in F1 ve WEC lansmanında Mick'le ilgili, "Formula 1'de yer almayı hak ediyor, bu çok açık."
"Çünkü Formula 3 ve Formula 2'de şampiyonluklar kazanabileceğini gösterdi, onu yakın gelecekte Formula 1'de görmek istiyorum."
"F1'deki iki yılını da gridin arkasında geçirdi ve değerini kanıtlayıp, bir şeyler öğrenmek için zamana ihtiyacı var. O, piyasadaki en yetenekli sürücülerden biri ve kesinlikle geri dönmeyi hak ediyor."
"Onun şirket içerisinde olması WEC ekibimiz için harika; Mick beraberinde birçok deneyim, uzmanlık ve yetenek getiriyor."
"Umarım bu yıl Le Mans'ı kazanırlar, şahsen onları destekleyeceğim!"
"Aynı zamanda Mick'i yakın gelecekte yeniden Formula 1'de görmek istiyorum." dedi.
Mick Schumacher, Alpine Dayanıklılık Takımı
Fotoğraf: Alpine
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