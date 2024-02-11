Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Ocon: "Mick Schumacher, F1'de olmayı hak ediyor"

Esteban Ocon, Mick Schumacher'in Formula 1'de bir şansı daha hak ettiğine inanıyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Esteban Ocon, Alpine F1 Team, Mick Schumacher, Haas F1 Team

Schumacher, 2021'deki umut verici ilk sezonunun ardından nispeten sönük bir 2022 yılı geçirdi ve beklentileri karşılayamadı.

Sonrasında Haas koltuğunu kaybetti ve 2023'ü Mercedes'in yedek pilotu olarak geçirmek durumunda kaldı.

Alman pilot yeni sezonda Alpine ile WEC'te yarışarak kendisini kanıtlamaya çalışacak ve aynı zamanda Mercedes'in yedek pilotu olmayı sürdürecek.

Mick'in yakın arkadaşı Esteban Ocon, Alman sürücünün F1'de yarışmayı fazlasıyla hak ettiğine inanıyor.

Ocon, Alpine'in F1 ve WEC lansmanında Mick'le ilgili, "Formula 1'de yer almayı hak ediyor, bu çok açık."

"Çünkü Formula 3 ve Formula 2'de şampiyonluklar kazanabileceğini gösterdi, onu yakın gelecekte Formula 1'de görmek istiyorum."

"F1'deki iki yılını da gridin arkasında geçirdi ve değerini kanıtlayıp, bir şeyler öğrenmek için zamana ihtiyacı var. O, piyasadaki en yetenekli sürücülerden biri ve kesinlikle geri dönmeyi hak ediyor."

"Onun şirket içerisinde olması WEC ekibimiz için harika; Mick beraberinde birçok deneyim, uzmanlık ve yetenek getiriyor."

"Umarım bu yıl Le Mans'ı kazanırlar, şahsen onları destekleyeceğim!"

"Aynı zamanda Mick'i yakın gelecekte yeniden Formula 1'de görmek istiyorum." dedi.

Mick Schumacher, Alpine Dayanıklılık Takımı

Mick Schumacher, Alpine Dayanıklılık Takımı

Fotoğraf: Alpine

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Norris, McLaren'ın şampiyonluk mücadelesine hazır olup olmadığından emin değil

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Horner'la ilgili karar neden cuma günü açıklanmadı?

Horner'la ilgili karar neden cuma günü açıklanmadı?

Formula 1
RB lansmanı

Horner'la ilgili karar neden cuma günü açıklanmadı? Horner'la ilgili karar neden cuma günü açıklanmadı?

Alpine, motor gelişimi dondurulsa da güç ünitesinden daha fazla performans alacak

Alpine, motor gelişimi dondurulsa da güç ünitesinden daha fazla performans alacak

Formula 1

Alpine, motor gelişimi dondurulsa da güç ünitesinden daha fazla performans alacak Alpine, motor gelişimi dondurulsa da güç ünitesinden daha fazla performans alacak

Windsor: "Newey, Horner'ın ayrılığı sonrası emekli olabilir"

Windsor: "Newey, Horner'ın ayrılığı sonrası emekli olabilir"

Formula 1

Windsor: "Newey, Horner'ın ayrılığı sonrası emekli olabilir" Windsor: "Newey, Horner'ın ayrılığı sonrası emekli olabilir"

Son Haberler

Costa: "Schumacher ve Hamilton sanılandan daha fazla birbirlerine benziyor"

Costa: "Schumacher ve Hamilton sanılandan daha fazla birbirlerine benziyor"

F1 Formula 1

Costa: "Schumacher ve Hamilton sanılandan daha fazla birbirlerine benziyor" Costa: "Schumacher ve Hamilton sanılandan daha fazla birbirlerine benziyor"

Stake: "Hem 2024'e hem de 2026'ya odaklanmış durumdayız"

Stake: "Hem 2024'e hem de 2026'ya odaklanmış durumdayız"

F1 Formula 1

Stake: "Hem 2024'e hem de 2026'ya odaklanmış durumdayız" Stake: "Hem 2024'e hem de 2026'ya odaklanmış durumdayız"

Leclerc'in hızına karşılık Brundle:"Hamilton'ı hafife almamak gerek"

Leclerc'in hızına karşılık Brundle:"Hamilton'ı hafife almamak gerek"

F1 Formula 1

Leclerc'in hızına karşılık Brundle:"Hamilton'ı hafife almamak gerek" Leclerc'in hızına karşılık Brundle:"Hamilton'ı hafife almamak gerek"

Ferrari, SF-24'le yaptığı kapsamlı dyno testinin ardından pozitif!

Ferrari, SF-24'le yaptığı kapsamlı dyno testinin ardından pozitif!

F1 Formula 1

Ferrari, SF-24'le yaptığı kapsamlı dyno testinin ardından pozitif! Ferrari, SF-24'le yaptığı kapsamlı dyno testinin ardından pozitif!

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol