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Formula 1 / Miami GP Haberler

Ocon, Miami'de Alonso'ya yardım etmeyi reddetmiş

Alpine pilotu Esteban Ocon, takımın kendisinden Fernando Alonso'ya yardım etmesini istemesine rağmen, buna uymayı reddetmiş.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Ocon, Miami'de Alonso'ya yardım etmeyi reddetmiş
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Esteban Ocon, pazar günü gerçekleştirilen Miami GP'nin öne çıkan isimlerinden biriydi çünkü üçüncü antrenmanda yaptığı kaza sonrası sıralama turlarına katılamadı ve pazar günkü yarışa da en geriden başladı.

Ancak Fransız pilot, yarışta fırsatları çok iyi kullandı ve damalı bayrağı sekizinci sırada görerek bir kez daha iyi puanlar aldı.

Yine yarışı bitmeden önce Ocon'la takım arasında hararetli bir konuşma vardı. Takım, beş saniye zaman cezası bulunan ve yarışı hemen önünde sekizinci sırada götüren Fernando Alonso'nun pozisyonunu koruması için Ocon'dan arkadakileri yavaşlatmasını istedi.

Fakat o noktada Alex Albon, Daniel Ricciardo ve Lance Stroll gibi isimlerin önünde yer alan 2021 Macaristan GP'nin galibi, bunu yapmak istemedi çünkü bunu yaptığı takdirde arkadaki isimlerin kendisini geçeceğini iddia etti.

Son turdaki o hararetli tartışmalar şöyleydi:

Alpine: “Fernando ile 5 saniyelik bir farka ihtiyacımız var çünkü cezası var. Arkadaki araçları yavaşlat lütfen. Şimdi yap lütfen. Şimdi yap, arkadaki araçları yavaşlat."

Ocon: “Yapamam!!"

Alpine: “Esteban, bu bir emirdir."

Ocon: “Yavaşlarsam beni geçerler!”

Sonuç olarak Alonso, aldığı iki 5 saniyelik ceza ile yarışı 11. bitirdi.

 

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