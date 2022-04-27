Ocon: "Miami için büyük umutlarımız var"

"Fakat bu, puan kazanmak için yeterli olmadı. Şimdi Miami Grand Prix'sine hazırlanacağız ve orada neler başarabileceğimizi göreceğiz. Aracımda hızı etkileyecek bazı yeni parçalar olacak, bu yüzden bu yarışla ilgili büyük umutlarımız var."

"Imola'da güncellenmiş taban sadece takım arkadaşım Fernando Alonso'nun aracına takıldı ve takım, bu parçanın çalıştığından emin olmak adına yeterli bilgi edindi."

"Bu, özellikle kuru zeminde çalıştığımız ikinci antrenmanda seansında belirgindi. Ben de şimdi bu yeni güncellemeyi denemeyi umuyorum."

"Fernando ile aynı araçlara sahip olduğumuzda çok yakın sonuçlar alıyoruz ve genel olarak karşılıklı saygıya dayalı mükemmel bir ilişkimiz var. Bu aynı zamanda takıma da yardımcı oluyor. Çünkü bir şeyler ters giderse, bunun hakkında konuşuyoruz ve birbirimize yardım etmemiz gerekiyorsa, bunu yapıyoruz."

"Aynı zamanda, onunla pist üstünde savaşıyoruz ve sınırların neresi olduğunu biliyoruz."

"Şimdi sadece Miami Grand Prix'sini değil, Monako ve Fransa da dahil olmak üzere Avrupa yarışlarının geri kalanını sabırsızlıkla bekliyorum. Orada iki kez yarıştım ama pek başarılı olamadım, bakalım bu yıl neler başarabileceğiz?"

"Artık tüm yarışların önemi aynı çünkü bu yıl yeni düzenlemelere geçiş sayesinde her yarışta iyi bir sonuç alma imkanı var."