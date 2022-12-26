Ocon: "Mevcut Alpine yönetimi altında daha rahatım"

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Ocon bu sezon, Alpine takım arkadaşı Fernando Alonso'yu az farkla geride bırakarak takımın Takımlar Şampiyonası'nda dördüncü olarak orta sıraların başında yer almasına katkıda bulundu.

Fransız pilot, 2022 sezonunu bugüne kadarki en iyi F1 sezonu olarak değerlendirdi. Ocon, 2020'de Renault ile gride geri dönmüştü; ertesi sezon takım Alpine ismini aldı.

Enstone merkezli F1 takımı, farklı isimlere sahip olmasının yanı sıra son yıllarda bir dizi yönetim değişikliğine de sahne oldu.

Eski Aston Martin şefi Otmar Szafnauer, şubat ayında takım patronu olarak Alpine'e geçerek eski yönetici direktör Marcin Budkowski ile yarış direktörü Davide Brivio'nun yerini devraldı.

Szafnauer, Alpine CEO'su Laurent Rossi ve genel Renault Grup şefi Luca de Meo'ya bağlı olarak çalışıyor.

Motorsport.com'a konuşan Ocon bu konuda, "Enstone'a ilk kez 2010 yılında, yani 12 yıl önce gittim. Bu gerçekten çılgınca çünkü çok fazla değişim gördüm."

"Bence artık oturmuş bir takımız ve bu harika bir his. Otmar, Laurent ve Luca ile harika bir birlikteliğimiz var, gerçekten harika bir takım."

"Bize pozitif baskı yapıyorlar ancak bu 'performans gösteremezsen takımdan gidersin' tarzında bir baskı değil, tamamen farklı bir şey. Bu daha çok yarış ve motor sporları tutkusu."

"Laurent, Luca ve Otmar takımda katıldığından beri kesinlikle daha rahatım ve kendimi daha iyi hissediyorum." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ocon, Alpine ile ilk F1 yarış galibiyetini geçen yılki Macaristan Grand Prix'sinde elde etti ve şu anda 2024 sezonunun sonuna kadar Fransız takımla kalmak için uzun vadeli bir sözleşmeye sahip.

Takım bu yıl performans açısından bir adım öne çıktı ve Renault'nun fabrika desteğine sahip olması da Ocon'a gelecek için istikrarlı bir platform sağlıyor.

Ocon, 'kağıt üzerinde her şey güzel görünse de' hâlâ çok çalışmak ve Alpine'in F1 gridinin ön sırasında mücadele edebileceği bir konuma gelmesini sağlamak gerektiğini söyledi.

Ocon, "Henüz tam olarak istediğimiz noktada değiliz, bu yüzden ayaklarımızı yere basmalı; çalışmaya devam etmeli ve bütün bunların bizi nereye götüreceğini görmeliyiz."

"Ama hedefim bu ve yapabileceğime inanıyorum. Her hafta fabrikadayım, çok çalışıyorum."

"Olmasını istemediğim tek şey, kariyerim sona erdiğinde pişmanlık duymak. 'Belki de bunu yapsaydım daha iyi bir yerde olabilirdim' demek istemiyorum."

"Bunu asla istemem, ve bunun bana bağlı olduğunu biliyorum." dedi.