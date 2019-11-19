Ocon: “Mercedes’te elde ettiğim deneyim bana Renault’da yardım edecek”

Fransız pilot gelecek yıl Renault’da Nico Hulkenberg’in yerini alacak ve seriye bir yıllık aradan sonra geri dönecek.

Ocon zaten Formula 1’de iki buçuk yıl geçirdi ve önce Manor ile 2016’nın ikinci yarısında, 2017 ve 2018’de ise Force India ile mücadele etti.

Ocon, F1'deki uzun vadeli hedefinin dünya şampiyonu olmak olduğunu söyledi ve bunu başarabileceğine olan inancının tam olduğunu dile getirdi.

Genç pilot. “Hedefim hâlâ Formula ‪1'de‬ dünya şampiyonu olmak. Aksini düşünsem veya istesem, evde kalsam daha iyi olur.”

“Ben bir pilotum ve elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Bu da dünya şampiyonluğunu kazanmak.”

“Bu sezon Mercedes'te gerçekten çok şey öğrendim. Bir pilot değildim ve hikayenin tamamen pilot olarak gördüğümden tamamen farklı bir kısmını gördüm.”

“Bu yıl yaşadığım deneyimleri kariyerimin geri kalanı için oldukça kullanışlı olacağını düşünüyorum. Mesela bu yıl diğer takım çalışanlarından ve yarış hafta sonundaki farklı deneyimden çok şey öğrendim.” dedi.