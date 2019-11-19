Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Ocon: “Mercedes’te elde ettiğim deneyim bana Renault’da yardım edecek”

paylaşım
yorumlar
Ocon: “Mercedes’te elde ettiğim deneyim bana Renault’da yardım edecek”
19 Kas 2019 16:00

Esteban Ocon, bu yıl Mercedes ile edindiği deneyimin, 2020'de Renault'ya geçtiğinde kendisine yardım edeceğine inanıyor.

Fransız pilot gelecek yıl Renault’da Nico Hulkenberg’in yerini alacak ve seriye bir yıllık aradan sonra geri dönecek.

Ocon zaten Formula 1’de iki buçuk yıl geçirdi ve önce Manor ile 2016’nın ikinci yarısında, 2017 ve 2018’de ise Force India ile mücadele etti.

Ocon, F1'deki uzun vadeli hedefinin dünya şampiyonu olmak olduğunu söyledi ve bunu başarabileceğine olan inancının tam olduğunu dile getirdi.

Genç pilot. “Hedefim hâlâ Formula ‪1'de‬ dünya şampiyonu olmak. Aksini düşünsem veya istesem, evde kalsam daha iyi olur.”

“Ben bir pilotum ve elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Bu da dünya şampiyonluğunu kazanmak.”

“Bu sezon Mercedes'te gerçekten çok şey öğrendim. Bir pilot değildim ve hikayenin tamamen pilot olarak gördüğümden tamamen farklı bir kısmını gördüm.”

“Bu yıl yaşadığım deneyimleri kariyerimin geri kalanı için oldukça kullanışlı olacağını düşünüyorum. Mesela bu yıl diğer takım çalışanlarından ve yarış hafta sonundaki farklı deneyimden çok şey öğrendim.” dedi.

Sonraki haber
Villeneuve: "Kazada her iki Ferrari pilotu da suçlu"

Önceki haber

Villeneuve: "Kazada her iki Ferrari pilotu da suçlu"

Sonraki haber

Bottas, Abu Dhabi'de grid cezası alabilir

Bottas, Abu Dhabi'de grid cezası alabilir
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

2
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

3
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

4
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

3s
5
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.