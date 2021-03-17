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Ocon, Mercedes ihtimaline rağmen Alpine'de kalmak istiyor

Ekleyen:
, Editör

Esteban Ocon, Mercedes tarafındaki hareketliliğe rağmen Alpine takımı ile olan görevlerine odaklandığını söylüyor.

Ocon, Mercedes ihtimaline rağmen Alpine'de kalmak istiyor

Mercedes takım patronu Toto Wolff, yakın dönemde verdiği demeçte Esteban Ocon'un Mercedes'le kontratlı olduğunu ve gelecekte takıma katılabileceğini söylemişti.

Fransız pilot, Mercedes'in genç sürücü akademisinde yetişti ve 2019'u kenarda geçirmesinin ardından, Renault ile iki yıllık anlaşma imzaladı. Mercedes'in Ocon'un kontratıyla ilgili herhangi bir şey yapma yetkisi yok, ancak Fransız pilot hâlâ Mercedes tarafından yönetiliyor.

Mercedes, 2021 sonrasında pilot kadrosunda değişikliğe gidebilir ve Ocon'un Fernando Alonso karşısında göstereceği güçlü performans, kendisine Mercedes fabrika ekibinin kapılarını açabilir.

Ancak Ocon, Alpine ile olan görevlerine odaklanmayı seçiyor.

Ocon, "Geleceğin benim için ne getireceğini bilmiyorum. Şimdi tamamen Alpine F1 takımı ile olan çalışmalarıma  odaklandım."

"Takımla olan ilişkimi daha da geliştirmeye çalışıyorum ve ilerlemeye devam etmek istiyorum."

"Takıma katıldığım zamanki görevim, takımın istikrarlı şekilde gelişmesine ve ön bölümdeki takımlara yaklaşmalarına yardımcı olmaktı."

"Harika sonuçlar için savaşmak istiyoruz ve 2022'de yeni kurallar yürürlüğe girdiği zaman böyle bir şansımız olacak."

"Takımın işleri yoluna koymasına yardım etmek istiyorum. Tek düşündüğüm Alpine ve burada kalmak istiyorum." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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