Ocon, Mercedes ve Hamilton'ın kuru zemin lastiğine geçmemesine şaşırmış

Esteban Ocon, Macaristan Grand Prix'sinin ilk turunda yaşananlardan faydalanarak ikinci sıraya çıkmayı başarmıştı.

Fransız pilot, Lewis Hamilton'ın ikinci startta yağmur lastiklerini kullanması ve ardından pite girmesiyle beraber liderliği aldı. Sonrasında da galibiyete ulaştı.

Ocon yarışın ardından şöyle konuştu: "Kesinlikle harika bir his ve gerçekten söyleyecek sözüm yok! Geçen yıl zaten ikinci olmuştuk ve bir süre önce takım için bir sonraki adımın podyumun en üst basamağı olması gerektiği konusunda şakalaşmıştık ama takımda kimse bugün bunun olmasını beklemiyordu!"

"Bana inanmaya devam ettikleri için takıma gerçekten minnettarım. Arka arkaya üç zorlu yarış geçirdik ancak Alpine beni mümkün olan her şekilde destekledi. Birlikte zorlukların üstesinden gelmeyi başardık. Silverstone'da hızımı geri kazandım ama burada harika bir sıralama turları geçirdim ve yarışta harika bir iş yaptım."

"Tabii ki çok sayıda olay bana yardımcı oldu ancak bizim konumumuzda her zaman fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz, bugün bir şansımız vardı ve bunu kaçırmadık. Bu anı hayatım boyunca hatırlayacağım!"

"Pek çok pilot Macaristan pistini sevmese de benim favori pistlerimden biri. Macaristan'a gelmeyi seviyorum, yerel taraflar bize çok destek veriyor ve buradaki pist konfigürasyonu çok güzel. Takıma buradaki sonuçlarımın o kadar da etkileyici olmadığını söyledim fakat bu sonuçla açıkça bunu iyileştirdim!"

Ocon, ikinci starttan önce kuru zemin lastiklerine geçme kararını yarış yeniden başlamadan önce mi yoksa griddeyken mi verdiği sorusuna, "İlk başta Lewis ve Sebastian'ın da geçiş lastiklerinde kaldığından emin oldum. Sonuçta yarış durduğu esnada pistte çok fazla su vardı. Fakat sonra güneş çıktı ve asfalt herhangi birimizin beklediğinden çok daha hızlı kurumaya başladı."

"Isınma turunun ilk virajlarında pistin neredeyse kuru olduğu açıktı ve takıma bu konu hakkında bilgi verdim. Asfaltın kuru olduğu benim için çok açıktı ve mühendislere ne yapacaklarını sordum. Lewis'in pite girmeyeceğinden şüphelendim ve genelde hem o hem de Mercedes böyle şeylerde yanılmazlar. Ancak kuru zemin lastiklerine geçme vaktinin geldiği açıktı, bu yüzden lastikleri değiştirmeye karar verdim. Mekanikler fevkalade hızlı bir pit stop yaptılar, orta lastiklere geçtim ve pitten ilk ayrılan ben oldum."

"Daha önce pit yolundan böyle başlama fırsatım olmamıştı, bu yüzden ışığa çok hızlı tepki vermedim ve George Russell beni geçti. Dürüst olmak gerekirse, böyle bir geçiş yapma hakkına sahip olduğunu düşündüm, bu yüzden takıma ve hakemlere hiçbir şey söylemedim. Bana George daha iyi tepki verdi gibi geldi. Onunla savaşacaktım fakat ortaya çıktığı üzere bunu yapmamalıydı ve liderliği bana geri vermek zorunda kaldı." cevabını verdi.

Esteban Ocon, Alpine A521, 1st position, takes victory Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images