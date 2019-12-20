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Formula 1 / Son dakika

Ocon, Mercedes tarafından seçilmediği için üzgün değil

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Ocon, Mercedes tarafından seçilmediği için üzgün değil
Ekleyen:
, Editör
20 Ara 2019 06:31

Esteban Ocon, Mercedes tarafından seçilmediği için herhangi bir üzüntüsü olmadığını söyledi.

Mercedes, Racing Point'te geçirdiği iki yılın ardından koltuksuz kalan Esteban Ocon'la Valtteri Bottas arasından seçim yapmış ve sonuç olarak Bottas'ı seçmişti.

Ocon ise 2020'de Renault ile Formula 1'e dönüyor ve kendisini daha geride bir takım içerisinde bulacak.

Buna karşılık Ocon, Mercedes tarafından seçilmediği için herhangi bir üzüntüsü olmadığını söyledi.

Renault ile yarışacağı için hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorusuna, “Hiç de değil."

“Birkaç yıl içinde en üst seviyeye dönmek gibi büyük hırsları olan önemli bir Fransız takımındayım, bu yüzden kesinlikle hayal kırıklığı yaşamıyorum. Aksine, bu benim için bir rahatlama oldu." yanıtını verdi.

Ocon, 2020 için iyimser.

“Renault’nun 2020 hedefleri bu yıldan daha iyisini yapmak olacak. Bu yıl açık şekilde düşük performans gösterdik, bu yüzden takım bundan daha iyisini yapmak istiyor. Beşinci olmak çok iyi değil."

“Sonrasında aracı geliştirmeli ve üç büyük takıma yaklaşmak için gelişmemiz gerekiyor."

“Kişisel hedefim sezon boyunca podyuma çıkmak olacak. Bence bunu yapabilirsek, ileriye doğru büyük bir adım atığımız anlamına gelecek."

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Editör Kemal Şengül

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