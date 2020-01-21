Ocon: "Mercedes koltuğu için çok genç olduğum söylendi"

Mercedes'te Valtteri Bottas'ın sözleşmesi 2019'un sonunda bitiyordu ve Alman ekip, Fin pilotun yeri için Esteban Ocon'u düşündü.

Uzun karar sürecinin ardından Mercedes bir kez daha Bottas'la devam etme kararı alırken, Ocon'un da Renault'ya gideceği açıklandı.

Geçtiğimiz haftalarda konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, Ocon'un kariyerini tehlikeye atmamak adına böyle bir karar aldıklarını söylemişti.

Ocon da kendisinin "çok genç olmasından ötürü" seçilmediğini söyledi.

ESPN'e konuşan Ocon, Lewis Hamilton'ın takım arkadaşı olmaya ne kadar yaklaştığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Ciddi bir seçenektim. Çok yakındı ve son ana kadar da görüşmeler devam etti. Ama şimdi bitti ve ileriye bakmak zorundayım. Önümdeki şeylere odaklanacağım."

"Detaylara girmeyeceğim. Belki de bunu Toto'ya sormalısınız. Bu onun kararı ve bu soruyu daha iyi yanıtlayabileceğini düşünüyorum. Bana açıkladı ve bu kararın temel nedeni genç olmamdı. Önümde zaman olduğunu düşündü."

"Hâlâ Mercedes tarafından yönetiliyorum. Formula 1'de 'gelecek', son derece uzundur ve eminim birbirimizi tekrar göreceğiz. Zaten padokta o kadar da uzakta değiliz!"

Ocon, gride dönebileceğinden emin olmadığını kabul etti.

"Formula 1'de kesin diye bir şey yok. İnsanların beni unutabileceğini düşündüm, çünkü gridde değildim, yarışmıyordum. Sürücü pazarının sessiz olduğu yılın ilk bölümü, benim için oldukça uzundu. Kendime pek çok soru soruyordum ama Mercedes çözüm bulma konusunda harika bir iş yaptı. Tüm konular hakkında konuştuk. Benim için harika bir seçenek bulmayı başardık."

"Hayatım hep motor sporlarının etrafındaydı. Bunun için her şeyi feda ettim ve yarışmadan geçen bir yıl, kesinlikle büyük bir boşluktu. Düşündüğüm tek şey çabucak geri dönmek oldu."

"Şimdi Renault ile iki yıllık anlaşmam var ve önceki anlaşmam da iki yıllıktı. Elbette kısa bir sözleşme yapmak iyi değil çünkü geleceğiniz belirsiz oluyor. Ama şimdi iki yıllık anlaşmam var ve neler olacağını göreceğiz."