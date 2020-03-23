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Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Mercedes, DAS'ı ben takımdan ayrıldıktan sonra çıkardı"

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Ocon: "Mercedes, DAS'ı ben takımdan ayrıldıktan sonra çıkardı"
Ekleyen:
, Editör
23 Mar 2020 12:22

Esteban Ocon, Mercedes'te çalıştığı dönemde DAS'ın varlığından tamamen habersiz olduğunu ve kendisi takımdan ayrıldıktan sonra ortaya çıkarıldığını söyledi.

Uzun süre boyunca Mercede'in genç sürücü programında yer alan Esteban Ocon aynı zamanda Mercedes'in yedek ve test pilotluğunu da yapıyordu.

Özellikle geçen yılın tamamını Mercedes'te geçiren Ocon, yıl boyunca takımın çalışmalarında yer aldı ve sürekli simülatörde vakit geçirdi.

Ancak Ocon bu yıl Renault takımı adına yarışacak ve Barcelona testlerinde kullanılmaya başlanan DAS sistemi hakkında hiçbir fikri olmadığını söyledi.

İddialara göre Mercedes, 2018 Macaristan GP'de Lewis Hamilton'ın aracında bu sisteme sahipti. Ancak Esteban Ocon, Mercedes'te olduğu süre zarfında bu sistemi hiç görmediğini söyledi.

Ocon, "Ben orada olduğumda böyle bir sistem yoktu. Ya Mercedes çok zeki davrandı ve bana bu sistemi göstermedi ya da takımdan ayrıldıktan sonra buldular."

"Renault'ya geçeceğim açıklandığı zamanda takım fabrikasına gelip,simülatör üzerinde vakit geçirmem yasaklanmıştı. Muhtemelen sistem bu dönemde bulundu. Durum ya böyleydi, ya da gerçekten akıllıca davrandılar." 

"Ama bence yılın sonunda, takımdan ayrılacağım zaman sisteme daha fazla odaklandılar." dedi.

Ocon, uzun araya rağmen çalışmalarına devam ettiğini de söyledi.

"Antrenman yapmaya devam ediyorum ve şu noktada ne zaman başlayacağımız hakkında konuşmak için henüz çok erken."

"Rakiplerimin antrenman yapmadığını ve biraz rahatlayabileceğimi düşünmeye başlarsam, yarışmaya başlayacağımız gün tamamen hazır olmayacağım. Bunu istemiyorum."

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Editör Kemal Şengül

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