Ocon: "Meksika'da güçlü şekilde dönmemiz çok önemli"

Alpine, Türkiye'de güçlü bir performans sergilemesine rağmen Amerika'da oldukça zorlandı ve tempo anlamında gridin belki de yedinci en hızlı aracına sahipti.

Fernando Alonso, motor cezası nedeniyle en geriden başladı ve yarışta puan savaşı verse de, arka kanadının kırılmasıyla yarışa veda etti.

Esteban Ocon da yarışın başında çok talihsizdi ve puan mücadelesi veremediği yarışa erkenden veda etti.

Tüm bunlar, AlphaTauri'nin güçlü performansıyla birleşince, Fransız üreticide paniğe neden oldu.

Ocon, Meksika GP öncesi, perşembe günü verdiği demeçte, bu hafta sonu iyi performans göstermek zorunda olduklarını söyledi ve AlphaTauri'nin kendilerinden daha hızlı göründüğünü kabul etti.

Bu hafta sonu eski performanslarına dönmelerinin ne kadar önemli olduğu sorusuna Ocon, "Dürüst olmak gerekirse çok önemli."

"Maalesef Austin'de her iki araçla da iyi bir hafta sonu geçiremedik. İkimiz de yarış dışı kaldık. Bu hafta sonu en iyi şekilde dönmek istiyoruz. Burası çok farklı bir mücadele. Çok daha pürüzsüz bir asfalt var. Austin'den çok daha az tümsek var."

"Austin'de neden rekabetçi olmadığımızı anlamak adına çok çalışıyoruz ve umarım bu yarış tekrar hızlanabiliriz."

"Neden rekabetçi olmadığımıza dair bazı sonuçlar çıkarmış durumdayız. Elimizde bilgiler var. Neyle alakalı olabileceğine dair ipuçlarımız var. Fakat burada çok farklı bir mücadele var. Bu yüzden araçta çok farklı şeylere ihtiyaç duyuyor olacağız." dedi

AlphaTauri ile verdikleri beşincilik savaşına da değinen Ocon, "Açıkçası bizden daha hızlılar, bu bir gerçek."

"Yıl boyunca daha iyi bir araçları vardı. Fakat şampiyonada öndeyiz ve önemli olan da bu. Bu şekilde çalışmaya devam etmeliyiz ve her koşulda araçtan maksimumu almayı sürdürmeliyiz. Amacımız yıl sonuna kadar onların önünde olmaya devam etmek."

"Bu, gerçekten zorlu bir savaş olacak ama bu mücadeleye hazırız ve beşinci bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Ocon son olarak Meksika hakkında şöyle konuştu: "Meksika GP en son iki yıl önce yapıldı ama benim için daha uzun zamandır yok. 2019'da yarışmadım, bu yüzden bu pistin tadına son kez 2019'de baktım. Gerçekten hoşuma giden bir pist."

"Buradaki yol tutuş çok düşük ve pistin hafta sonu boyunca daha iyi hale gelmesiyle beraber işler zorlaşıyor. Rakım her şeyi daha da zorlaştırıyor."

"Kimi beni geçene kadar 2017'deki yarışın çoğunda podyum pozisyonundaydım. Bu yüzden güzel anılarım var ve biraz daha fazlasını elde etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Esteban Ocon, Alpine F1, and Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images