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Formula 1 Meksika GP

Ocon, Meksika GP'ye pit yolundan başlayacak!

Alpine, Meksika Grand Prix'sine birkaç saat kala Esteban Ocon'un yarışa pit yolundan başlaycağını açıkladı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Esteban Ocon, Alpine A524

Esteban Ocon, Alpine A524

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Esteban Ocon Meksika Grand Prix'sine pit yolundan başlayacak.

Hayal kırıklığıyla geçen sıralama seansının ardından Fransız pilot, Q1'de elenerek 19. sırayı almıştı. Buna karşılık, takım arkadaşı Pierre Gasly Q3'e kadar yükselerek 8. sırayı almayı başarmıştı.

Kötü geçen sıralama seansının bir sonucu olarak, Fransız takım parc ferme koşullarında yapılan değişikliklerin Ocon'un başlangıç pozisyonu üzerinde büyük bir etkisi olmayacağını biliyor. Bu nedenle Alpine, bugünkü yarış için Fransız pilotun aracının batarya paketini değiştirme kararı aldı ve Ocon yarışa pit yolundan başlayacak.

Alpine yaptığı açıklamada şunları söyledi: “31 numaralı araç bugünkü Mexico City Grand Prix'sine takımın parc ferme koşulları altında batarya paketini değiştirmesi nedeniyle pit yolundan başlayacak.”

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Neva Ünsaldı
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