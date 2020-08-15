Ocon/Magnussen olayına ceza çıkmadı

Ocon, üçüncü antrenman seansında üçüncü virajdan dördüncü viraja doğru yavaş şekilde gelen Kevin Magnussen'e çarpmamak için duvara çarpmıştı.

Tekrarlarda Ocon'un, hızlı turunun ardından yavaşlayan Magnussen'e çarpmamak adına sağ taraftaki duvarlara çarpmak zorunda kaldığı görülüyordu.

Hakemler hemen olayı incelemeye aldılar ve hem Magnussen hem de Ocon, hakemler tarafından çağrıldı.

Ancak her iki pilotun da ifadesi alındıktan sonra kimsenin suçlu olmadığı ve bu yüzden kimseye ceza verilmeyeceği açıklandı. Hakemler olayı "talihsiz" bir kaza olarak kabul ettiler.

Hakemler tarafından yapılan açıklamada Magnussen'in frene dokunmadığı ve sadece hızlı turunun ardından trafiğe dikkat etmesi istendiği için yavaşça yarış çizgisinden uzaklaştığına yer verildi.

Ocon'un da arkadan gelenlere izin vermek için sağa doğru kaçtığı ve arkadan gelen sürücüyü takip etmek için aynasına baktığı duyuruldu ve eklendi: "Ocon daha sonra önüne baktığında Magnussen'i görünce şaşırdı ve çarpmamak için pistten çıktı. Hem sürücüler hem de hakemler bunun talihsiz bir kaza olduğunu ve hiçbir sürücünün suçlanamayacağı konusunda anlaştılar." denildi.