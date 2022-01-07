Ocon: "Macaristan galibiyeti, Alpine üzerindeki baskıyı azalttı"

Ocon, Budapeşte'de yağışlı havada yapılan starttan fayda sağladı ve lider Lewis Hamilton pite girince liderliğe yükseldi. Ocon soğukkanlılığını koruyarak, Vettel ve Hamilton'ı geride tuttu ve ilk galibiyetini elde etti.

Bu, Alpine'in sezon boyunca öne çıktığı birkaç yarıştan biriydi. Takım, Katar'da Fernando Alonso ile podyum alarak, takımlar şampiyonasında AlphaTauri'den beşinciliği aldı.

Ocon, ilk galibiyetinin kendine güvenini güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda takımdaki herkesin üstündeki baskıyı azalttığını düşünüyor.

Ocon, "Bu kesinlikle harika bir his ve takım adına da çok mutluyum."

"Renault, Formula 1'in yeni dönemine döndüğünden beri alınan ilk galibiyet. Bu yüzden umuyorum ki yakın zamanda yeniden bu pozisyonda olacağız ve nasıl hissettirdiğini artık biliyoruz. Eskisi kadar baskı altında değiliz; sadece işimizi yapıp bunu gerçekleştirebiliriz." dedi.

Fransız, takımın düzenli olarak galibiyet almaktan hâlâ uzak olduğunu ancak bu zaferin, daha fazlasını istemelerine neden olduğunu söyledi.

Ocon, "Ben, hâlâ eskisi gibi çalışıyorum. Etrafımdakiler de bu galibiyeti almaktan çok memnundu ve çoğu için bu bir ilkti. Ancak bu anlardan bir tane değil, daha fazlasını istiyoruz."

"Önümüzde uzun ve zor bir yol olduğunu biliyoruz ama bu elbette iyi hissettiriyor. Buradaki birçok yetenekli insanla bunu yaşadığım için gururluyum." diye ekledi.

Ocon, kısmen motor tasarımı yüzünden hızlı bir araca sahip olmamalarına rağmen, yarış yönetimi ve pit kenarındaki operasyonlarıyla fırsatları değerlendirebildiği için takımından memnun.

Ocon, "En hızlı araca ve pakete sahip olmadığımız halde fırsat gördüğümüz an önde savaşıp bunu alabilmeyi istiyorduk. Bunu, Katar'da, Suudi'de, Budapeşte'de ve Fernando ile neredeyse Sochi'de yaptık."

"Bu yıl operasyonel olarak en iyi halimizde olmak istedik. Bununla gurur duyuyoruz çünkü bu, en hızlı araca sahip olduğumuz zaman korkmadan en iyi araçlarla ve takımlarla yarışabileceğimiz anlamına geliyor." dedi.