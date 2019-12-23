Ocon: "Leclerc'in güçlü performansı şaşırtıcı değil"
Esteban Ocon, Chareles Leclerc'in geçen yıl ortaya koyduğu performansa şaşırmadığını söyledi.
Charles Leclerc, 2019 yılında Ferrari'ye katılmıştı ve sezon boyunca oldukça iyi bir performans sergilemeyi başardı.
Takım arkadaşı Sebastian Vettel'i hem puan olarak hem de sıralama temposu olarak geride bırakan Leclerc'in bu performansı birçok kişiyi şaşırtmıştı.
Ancak Esteban Ocon, bunun kendisini şaşırtmadığını söyledi.
"Charles tüm bu başarıları hak ediyor ve ortaya koyduğu performans benim için hiç de sürpriz değil."
"Yarış ve pole pozisyonu kazanabileceği bir araca sahip olsaydı, bunları yapabileceğinden tamamen emindim. Bunu da söyledim. Hatta Sebastian Vettel'in önünde yer alacağını da söyledim."
"Tüm kariyerimiz boyunca dördümüz -Max Verstappen, kendisi, Leclerc ve Pierre Gasly- birlikte savaştık."
"Bu durum performansımızı yükseltmemize izin verdi ve bizi daha iyisini yapmaya motive eden şey de buydu."
Bu dört pilotun tamamı 2020'de Formula 1'de yarışacak.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Ocon: "Leclerc'in güçlü performansı şaşırtıcı değil"
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