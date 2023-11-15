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Formula 1 Las Vegas GP
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Ocon: "Las Vegas'ta iyi bir sonuç almaya çalışacağız"

Alpine pilotu Esteban Ocon, bu hafta sonu Las Vegas'ta takım olarak iyi bir sonuç elde etmelerini umuyor.

Editör Ezel Tan
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Esteban Ocon, Alpine A523

Son yarışlarda bazı şanssızlıklarla boğuşan Alpine pilotu Esteban Ocon, geride kalan üçlü yarıştan iki puanla ayrıldı.

Sözlerine bu yarışları değerlendirerek başlayan Fransız pilot, "Austin, Mexico City ve Sao Paulo'daki üç yarışlık seri Formula 1'deki herkes için ciddi bir sınav oldu."

"Takım bu süreçte çok şey öğrendi ve pek çok olumlu an yaşadı. Brezilya'da iki araçla puan kazandık, bu hafta sonu da hedefimiz bu olacak.

"Sezonun bitmesine iki yarış kaldı, sıralama turlarında ve yarışta daha iyi sonuçlar elde etmek için çalışmaya devam ediyoruz."

"Takımdaki herkes başarı istiyor, ki sezonu iyi bir ruh haliyle bitirmek istiyoruz."

Yarıştan sonra biraz dinlendiğini söyleyen Ocon, "Uzun bir yolculuktan sonra fiziksel ve zihinsel olarak toparlanmak, sevdiklerimizle vakit geçirmek güzeldir."

Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine

Fotoğraf: Alpine

Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine

"Ancak çok geçmeden Las Vegas'taki yarışa hazırlanmaya başladık. Spor salonunda vakit geçirdim, Enstone'daki fabrikaya gittim, burada brifinglere katıldım ve simülatörde çalıştım."

"Bu kez Amerika'ya biraz daha erken uçtuk, böylece ilk kez Los Angeles'ta birkaç gün geçirdim.

"Artık direksiyon başına geçmeye ve Las Vegas Grand Prix'si deneyimini yaşamaya hazır hissediyorum." dedi.

Hafta sonunu da yorumlayan Ocon, "Bizi zor bir hafta sonu bekliyor fakat iyi bir sonuç elde etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"Daha önce hiçbirimiz bu pistte yarışamadık, bu hepimiz için yeni bir deneyim."

"Pistin ilginç bir yapısı var; virajların birkaç orta hızlı ve gaz pedalına uzun süre basılı kalacağımız uzun bir düzlük var."

"Her halükarda taraftarlar için heyecan verici bir yarış olmasını umuyoruz." dedi.

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