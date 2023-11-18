Ocon, Las Vegas GP sıralama turlarında Verstappen'in yaptığı "delice" hareketi anlattı

Verstappen ve Ocon, seansın son turlarına çıkmaya hazırlanırken ana düzlüğün sonunda bekleyen bir grup pilotun arasında yer alıyorlardı.

Temiz bir tur atmaya hevesli ve bir yandan da FIA'nın minimum delta kurallarına uyma konusunda endişelenen Ocon, turuna başlayıp Verstappen'ın yanından geçmeden hemen önce Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu ve takım arkadaşı Pierre Gasly'i geçti.

Bu olaya bariz bir şekilde sinirlenen Verstappen, "Bu Alpine ne yapıyor böyle?" dedi ve ilk virajda içeriye dalarak Ocon'u Fransızdan önce geçmeye zorladı. Daha sonrasında Red Bull pilotu turunu bırakıp pit alanına geri döndü.

Yaşananlar Ocon'un ilk sektörünü mahvetti ve seansı 17. olarak tamamladı. Diğer Alpine pilotu Gasly ise seansı 5. sırada bitirerek A523'ün potansiyelini gösterdi.

Ocon'a Q1'de elendiği söylendiğinde ise ekibine, "Bu gerçekten şaka gibi, Verstappen deli gibi içeri daldı." dedi.

Geçmişe dönüp baktığımızda bu tarz bir durumun ikili arasında ilk defa yaşanmadığını görüyoruz. Ocon ve Verstappen 2014 yılında da F3'te çarpışmış ve 2018 Brezilya GP'sinde birbirine girmişti.

Pistte Verstappen'le yaşananlar hakkında konuşan Ocon, FIA'nın belirlediği minimum delta kurallarına uymaya çalıştığını ifade etti.

"Benimle onun arasındaki fark, ilk turda trafik olduğu için o turu yapmak zorunda olmamdı. Eğer ikincisinde yapmazsam, elenirim."

"Temposu oldukça yüksekti bu yüzden ikinci turuyu atmamayı göze alabilir. Ama deltayı dikkate almıyorduk."

"Bu yüzden tur için devam etmek zorundaydık, deltada artıdaydık, sırada üç araç vardı, ilerlemek zorundaydık yoksa kuralları ihlal etmiş olacaktık. Zaten geçen yarış bu sebepten dolayı ceza almıştım."

"Yani bir daha aynısı yaşanamazdı. Hiç seçeneğim yoktu, devam etmek zorundaydım, yani hepsi bu, olan buydu. Aramızdaki fark, Max'in 3. ve benim 17. olmam."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523

Ocon'un hayal kırıklığı yaratan sıralama seansı, Carlos Sainz'ın çarptığı rögar kapağı yüzünden araçtaki şasinin ağır hasar görmesinden bir gün sonra gerçekleşti.

Motorsport.com tarafından, kumarla ünlü bir şehirde yaşadığı şanssızlık sorulan Ocon, seansın gidişatından memnun olmadığını açıkça belirtti.

"Sadece Las Vegas değil, tüm sezon boyunca, sanki hiç ara vermemiş gibiyim. Bunun nerede olduğunun bir önemi yok, olan kazalar, yaşanan problemler veya olan her neyse bizi her zaman incitiyor."

"İlk turda olabilecek en kötü sektörde, son virajda ve 7-9. virajlarda trafik vardı. Bu yüzden ilk turda biraz zaman kaybettim."

"Ve ardından son turda neler olduğunu gördük. Birinci virajda 0.7 saniye kadar kaybettim ve sonunda neredeyse turumu geliştiriyordum."

"Bizim için kolay geçecek bir seanstı, aracın hızı iyi görünüyor. Umarım bunu yarınki yarışta önümüzdekilere yetişmek için kullanabiliriz."