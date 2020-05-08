Ocon: "Kriz zamanında önemli olan yarışmak değil"

Formula 1, kış testlerini gerçekleştirmesine rağmen yeni sezonu bir türlü başlatamadı ve ilk on yarış ya iptal edildi ya da ertelendi.

Sezonun Ağustos ayında tekrar başlaması ve yarışların seyircisiz şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ancak F1 yönetiminin aceleci davrandığına yönelik bazı eleştiriler de var.

Esteban Ocon, şu noktada en önemli şeyin yarışmak değil, normal hayata dönüş olduğunu söyledi.

Autosprint'e konuşan Ocon, "Her şey çok sıkıcı. Az çok ailem ve nişanlım ile karantina altındayım, ve yapılabilecek çok fazla şey yok."

“Sadece kısa bir koşu için dışarı çıkabiliyorum, ama aynı şeyi şimdi defalarca yaptım. Sadece tekrar dışarı çıkabileceğimiz anı bekliyoruz."

"Bu süreyi sim yarışlarına olan tutkumu daha da geliştirmek için kullanıyorum. Her gün simülasyon yarışlarına katılıyorum." dedi.

Ocon, Melbourne padokunda siyah bir maske takarak herkesi şaşırttı.

“Dikkatli davramak ve hata yapmamak istedim."

“İlk başta her şeyi o kadar da ciddiye almadım, ama McLaren mühendisiyle ilgili haberler çıktığında şoke oldum."

“Sonrasında zihniyetim tamame değişti ve gerçekten hastalanmamaya çalışıyorum. Yarış artık o kadar önemli değil." dedi.