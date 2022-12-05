Ocon: "Kişisel açıdan ve takım açısından iyi bir sezon geride kaldı"

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Takımlar şampiyonasını dördüncü bitiren Alpine, "dayanıklılık yerine performans" felsefesini benimsemesiyle birlikte orta grubun net lideri olmayı başardı.

Buna rağmen özellikle pilotlarla ilgili birçok sıkıntı yaşayan takım, Oscar Piastri ve Fernando Alonso'yu kaybetmesinin ardından gelecek sezon Pierre Gasly ile yarışacak.

Alpine için iyi haber, iki sene daha sözleşmesi bulunan Ocon'un Alonso'yu -birçok dış faktörün de etkisiyle- mağlup ederek kariyerinin en iyi sezonunu geçirmesiydi.

İyi bir sezon geçirdiğini düşünen Ocon, Alpine'in oldukça geride başlamasının ardından kaydettiği gelişimden memnun.

RacingNews365.com'a konuşan Ocon, "Kişisel açıdan ve takım açısından iyi bir sezonu geride bıraktık."

"Sezonun ilk noktalarında istediğimiz yerde değildik. Haas ve Alfa Romeo'nun gerisindeydik ve aracımız en iyi şekilde çalışmıyordu."

"Neyse ki sorunların ne olduğunu hızlıca anlayabildim, sonrasında takıma durumdan bahsettik, onlar da sorunları bize gerçekten yardımcı olan güncellemelere dönüştürmeyi başardılar."

"Bu yaklaşımı benimseyerek ve güncellemelere uyum sağlayarak performansımı yükselttiğimi düşünüyorum."

"Pek çok yarışta kendimi çok iyi hissettim, bazı hafta sonlarında araçtan maksimum verimi alarak dördüncülük veya beşincilik gibi sonuçlar elde ettim. Örneğin Avusturya, Suzuka ve Budapeşte gibi hafta sonlarında oldukça güçlüydüm."

Esteban Ocon, Alpine A522, leads Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Takımın sıfır dayanıklılık stratejisi, sezon boyunca bir eleştiri konusu oldu, nitekim özellikle Alonso bu durumdan ötürü çok önemli puanlar kaybetti. Ocon ise bu konuda genel olarak daha şanslıydı.

Dayanıklılık sorunlarıyla ilgili konuşan Ocon, "Rekabetçi bir araca sahip olmak için hızlı bir motora sahip olmak her zaman takımın stratejisiydi, aksi takdirde yarışları çok gerilerde bitirebilirdik."

"Amaç buydu çünkü motor gelişimi tamamen durdurulmuş durumda, bu nedenle en başından itibaren zorlamak istedik, bu durum da doğal olarak dayanıklılık sorunlarına yol açtı."

"Dolayısıyla, neyle karşı karşıya olduğumuzu biliyorduk ve açıkçası evet, şampiyonada her iki tarafta da bazı puanlar kaybettik, ancak şampiyonayı dördüncü tamamlamayı başardık." dedi.