Ocon: "Kısaltılmış sezonda yarış dışı kalmanın telafisi olmayacak"

F1 patronları Pazartesi günü yaptıkları açıklama ile, COVID-19 pandemisine rağmen sezonu Temmuz ayında başlatmayı planladıklarını ve takvimde toplamda 15-18 yarış olacağını duyurdular.

Kısaltılmış sezon, takımlar üzendeki baskıyı daha da arttıracak çünkü alınan her puanın önemi artacak ve potansiyel olarak sürücüler daha fazla risk almak zorunda kalacak.

Renault sürücüsü Ocon, Sky Sports ile yaptığı röportajda yarışlarda finiş görmenin çok önemli olacağını söyledi.

Yoğun programın bazı sürprizlere yol açıp açmayacağı sorusuna Ocon, "Evet, kesinlikle öyle olacak. Sonuçları değiştirecek herhangi bir jokerimiz olmayacak ve yarış dışı kalmayı göze alamayacağız."

"Tüm yarışları bitirmek ve mümkün olan tüm puanları almak son derece önemli olacak." yanıtını verdi.

Ferrari sürücüsü Charles Leclerc de geçen hafta verdiği demeçte daha az yarışın sürücüleri daha fazla risk almaya iteceğini söylemişti.

Leclerc, "Açıkçası daha az yarışa sahip olacağımız için, insanlar belki biraz daha fazla risk almak isteyecekler. Yani evet, bazı sürprizler olabilir ve aslında seyretmesi son derece keyifli olabilir."

"Eminim Mercedes ve Lewis'in sekiz yarış olsa olsa favori olduğuna eminim. Bu yüzden onları yenmek zor olacak."

"Ama en azından risk olacak, pist üstünde riskli stratejiler ve geçişler yapma şansı daha fazla olacak. Belki bunun karşılığını alabileceksiniz belki de alamayacaksınız."

Leclerc'in takım arkadaşı Sebastian Vettel de geçtiğimiz günlerde kısaltılmış bir sezonun 2020 sezonunun değerini azaltmayacağını söylemişti.

Ocon ise ne kadar çok yarış olursa o kadar mutlu olacağını söyledi.

Ocon, "Ne kadar çok yarış yaparsak, şampiyona için o kadar iyi olur, ancak 10 veya daha fazla yarış ile doğru seviyede olabileceğimizi söyleyebilirim."

"Kimin en iyisi ve kimin en iyisi olmadığını belirlemek için yeterli yarış var. Yarışabildiğimiz sürece mutlu olacağım."

"Elbette ne kadar uzun bir sezon olursa o kadar mutlu olurum." dedi.