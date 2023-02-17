Ocon, kış arasında akciğer virüsü kapması nedeniyle hastalanmış!
Enstone'daki dördüncü senesine hazırlanan Esteban Ocon, kış arasında bir akciğer virüsü nedeniyle ciddi kondisyon kaybettiğini, ancak işleri normale çevirdiğini söylüyor.
Geçen sezon sıkı bir antrenman ve rejim programı izleyen Ocon, bunun da yardımıyla F1 kariyerinin -hiç olmazsa istatistik anlamında en iyi sezonunu geride bıraktı.
Birçok faktörün de etkisiyle podyuma çıkamayan Fransız pilot, buna rağmen 91 puan toplayarak şampiyona sekizincisi olmayı başardı ve kariyerinde ilk kez bir takım arkadaşını mağlup etti.
Ancak tüm bu antrenman programı Abu Dhabi'deki sezon finalinin ardından sekteye uğradı, nitekim Ocon bir akciğer virüsü kaparak hastalanmıştı ve kondisyonunun büyük bölümünü kaybetmişti.
Perşembe günü A523'ün lansmanında bu sürece değinen Ocon, "Bir buçuk ay boyunca, sahip olmam gereken kondisyon seviyesine geri dönemedim" dedi.
"Ancak ekibimle ve koçlarımla birlikte harika bir iş çıkardık, böylece bir önceki kondisyon seviyesine geri dönmeyi başardık."
"Şu anda kendimi harika hissediyorum, ancak bu virüsler kısa süre içinde ciddi etki gösteriyor. Açıkçası herkesin kendine dikkat etmesi gerekiyor."
Esteban Ocon, Alpine, Pierre Gasly, Alpine
Fotoğraf: Alpine
Altı hafta boyunca normal antrenman rutinine dönmekte zorlandığını söyleyen Ocon, "Bazı şeyleri yapabildim ancak normal yürüme hızında dahi kalp atışım en üst seviyeye çıkmaktaydı."
"Bu yüzden oldukça endişeliydik ama olabildiğince çabuk iyileşmem ve kendimi daha iyi hissettiğimde tam antrenman moduna geçmem için her şeyi yaptık."
"Ancak uzun bir süre işler iyi gitmedi, bu da bizi endişelendirdi."
"İnsan vücudu çok garip bir makine. Bir makine değil, bu yüzden onu arabayı tamir ettiğimiz kadar hızlı tamir edemiyoruz, bu da bazen oldukça acı verici oluyor. Ama durum böyle." dedi.
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