Ocon: "Kırmızı bayrak periyotları orta sıra takımlarına büyük şanslar sunuyordu"

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FIA, 2021 Abu Dhabi GP'sinde yaşananların ardından yarış direktörü Michael Masi'yi görevden almış ve diğer serilerden tecrübe sahibi iki ismi, Niels Wittich ve Eduardo Freitas'ı dönüşümlü olmak üzere görev başına getirmişti.

İlk sezonları itibariyle fena bir iş ortaya koymayan ikili, özellikle pist limitleri, güvenlik aracı periyotları ve pilotların giymeleri gereken kıyafetler gibi konularda önemli adımlar attı.

Bunun yanı sıra, Masi döneminde en küçük olaylarda dahi tercih edilen kırmızı bayrakların da Wittich-Freitas yönetimiyle birlikte azaldığı görülebiliyor.

Yeni direktörlerin yaklaşımını yorumlayan Ocon, kırmızı bayrakların orta sıra takımlarına sürpriz sonuçlar elde etme şansı sunduğunu ve bunun ellerinden alındığını düşünüyor.

Cuma antrenmanlarından önce konuşan Fransız pilot, "Kırmızı bayrakların tercih edilmediği ve FIA'nın daha farklı kararlar almaya başladığı bir sezondayız, dolayısıyla [sürpriz sonuçlar elde edebilmek için] daha az fırsatımız var. Yarışlar, geçmişte olduğu gibi daha standart geçmekte."

"Bu konuda bir eleştirim yok ama son iki sezondur kırmızı bayrak periyotları yarışlara renk kattı ve orta sıra takımlarına podyum, hatta galibiyet elde etme fırsatı sundu."

"Yine de bu sezondan kesinlikle geçtiğimiz sezonlara göre daha fazla keyif alıyorum. Çünkü daha iyi bir aracımız var, daha iyi performans gösteriyoruz. Yine de henüz zirvede olmadığımız için performansımızın meyvesini alamadığımız da bir gerçek." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Son iki sezon orta sıra takımları adına oldukça verimliydi, nitekim her iki sezonda da tam 13 pilot podyuma ulaşmayı başarmıştı.

Bu iki sezondan iki takımın istatistik açısından epey karlı ayrıldığını söyleyebiliriz: toplam 7 podyum ve 1 galibiyet elde eden McLaren ile 5 podyum ve 1 galibiyet elde eden Renault/Alpine.

Bu sezon ise işler biraz da Ferrari'nin ön gruba dönmesiyle birlikte değişti. An itibariyle sadece bir orta sıra pilotu podyum görebilmiş vaziyette: geçiş koşullarında gerçekleştirilen Emilia-Romagna GP'sinde üçüncü olan McLaren pilotu Lando Norris.

Bu sezon sessiz sakin iyi bir iş çıkartan Ocon, geçen sezon Macaristan'da elde ettiği galibiyet gibi manşetlere taşınacak bir sonuç elde edememiş olsa da, aracından maksimumu alabildiği ve iyi geçen bir sezondan keyif aldığını söylüyor.

Ocon, "Şampiyonada daha fazla puan almak daha iyi, ama bir galibiyet ve bir podyum elde etme imkanım olsa seçim yapmak zor olurdu."

"Yine de şu anda bulunduğumuz noktadan memnunuz. Geçen yıldan daha mutluyuz. Ayrıca henüz sezon bitmedi, umarım podyuma çıkabiliriz." dedi.