Ocon: "Kendimize güvenmek için daha çok erken"

Haberi dinle

Alpine, Bahreyn'de gerçekleşen testlerde genel anlamda sorunsuz bir üç gün geçirdi. Takım performans anlamında en öne çıkan takımlardan biri olarak görünmüyor ve padokta Alpine'in 'hız sakladığı' söylentileri dolaşıyor.

Ocon, aracın güçlü hissettirdiğini söylese de net çıkarımlar yapmak için erken olduğunu düşünüyor.

Testlerin son günü konuşan Fransız pilot, "Bence verimli bir test oldu, bir yönden ölçülü, diğer yönden tutarlı bir testti ve hiçbir sorunla karşılaşmadık."

"Bugün oldukça fazla tur attım, bu da iyi oldu, günün sonunda daha önce kullandığımız daha yumuşak lastiklere kıyasla daha sert lastikte nasıl çalıştığını görmek için daha uzun bir koşuda oldukça fazla tur attım."

"İki araç için de sorunsuz bir üç gün oldu. Öğrenecek ve toparlanıp analiz edecek çok şey var çünkü bu üç günde her şey biraz aceleye geldi, her şeyi bir araya getirmek zor."

"Ancak yarışa geri dönmek için kesinlikle her şeye sahibiz."

"Araç uzun turlarda biraz iyi hissettirdi, genel olarak oldukça güçlü hissettirdi, açıkçası bu kesinlikle iyi bir işaret."

"Yine de diğerlerinin ne yaptığını henüz bilmiyoruz."

Esteban Ocon, Alpine F1 Team Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu yüzden kendimize güvenmek için çok erken. Çalışmaya devam edeceğiz, bir şeyler bulmaya çalışacağız ve ilk antrenman seansı için bir plan yapacağız."

2023 sezonu yeni kurallarının arasında zemin kenarlarının 25 mm yükseltilmesi de yer alıyordu.

Zemin farkını hissedip hissetmediği sorulduğunda Ocon, "Kurallara göre yere basma kuvvetini kaybetmemiz gerekiyordu ve ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum."

"Benim fikrimi soracak olursanız, geçen yılki araçla bu yılki araç arasında yol tutuşu ve frenleme dengesi açısından daha farklı şeyler hissediyorum." yanıtını verdi.

Ocon, ilk yarış haftası için planları hakkında şunları söyledi: "Mühendislerin bir kısmı eve uçacak ve önümüzdeki birkaç gün evden çalışacaklar."

"Açıkçası üç günün ardından bu gece iyi uyuyacağım."

"Ondan sonra da evet, yarış ekibiyle, fabrikayla hep birlikte toplantılar yapacağız. İşlediğimiz her şeyi iyice okumaya çalışacağız. Microsoft Teams'de oldukça fazla zaman geçireceğiz."