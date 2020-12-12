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Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok"

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Ocon: "Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok"

Renault pilotu Esteban Ocon, kaybedecek bir şeyleri olmadığı için pazar günü ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Renault sürücüsü Esteban Ocon sıralama turlarında kötü bir performans sergilememesine rağmen  Q2’de elendi. 

Böylelikle geçen haftaki senaryo bu hafta sonu da Renault ve Ocon için tekrarlanmış oldu.  

Üçüncü antrenman seansını ön sıralarda götüren Fransız pilot, bu sezon 2. kez Avustralyalı takım arkadaşı Daniel Ricciardo’yu mağlup etmesinin mutluluğunu “Bu olumlu bir şey. Son zamanlardaki gelişimim için olumlu bir şey, iyiye gidiyoruz.”

"Daniel bugüne kadar Abu Dhabi’de hiçbir takım arkadaşına yenilmemişti, bu yüzden bunu başaran isim olmak çok güzel.” cümlesiyle ifade etti.

Sonrasında seansla ilgili şöyle dedi: “Sıralamalarda zorluk yaşadık çünkü araç üçüncü antrenmana kıyasla daha kötü davrandı.” 

"Üçüncü seansta gerçekten iyiydik ama diğerlerine kıyasla performans kaybı yaşadık. Bunun biraz hayal kırıklığı yarattığı açık.” 

“11. sıradayız. Yarınki lastik seçimimiz çok önemli olacak. Bitmedi, mücadelenin içerisinde kalmaya devam ediyoruz."

“Kaybedecek bir şeyimiz yok. Ya hep ya hiç. Elimizden geleni yapacağız."

Çeviri: Zeynep Temel

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