Ocon, Katar GP'nin 15. turunda kaskının içerisine kusmuş!
Son zamanların en zorlu yarışlarından biri olan ve pilotları fiziksel anlamda sınırlarına kadar zorlayan Katar GP'nin ardından bazı pilotlar sağlık merkezinde bayılırken, yarışı 7. sırada bitiren Esteban Ocon ise yarış içerisinde kaskına kusmuş.
2023 Katar Grand Prix'si, son zamanların en ekstrem koşullarda gerçekleştirilen yarışlarından biri oldu ve fiziksel anlamda birçok pilotu sınırlarına -ve ötesine- kadar zorladı.
Fernando Alonso gibi Malezya ve Bahreyn'de öğlen saatlerinde yarışmış bir isim bile bu yarışa kariyerimin en sıcak 3 yarışından biri dedi.
Yarış gece saatlerinde, yapay ışıklandırmalar altında gerçekleşse de Katar'da hava sıcaklığı 31 dereceydi. Pilotların giydiği yanmaz tulumlar ve motorların sıcaklığı elbette kokpit içi sıcaklığını daha da artırdı.
Buna ek olarak Katar pisti oldukça yüksek hızlı virajlara sahip ve son derece fiziksel bir pist. Son olarak da yarışta 18 turda bir pit zorunluluğu gelince yani lastik aşınması bir sorun olmaktan çıkınca ve pilotlar kendi deyimleriyle "tam gaz gidebilince" fiziksel anlamda oldukça zorlu bir meydan okumayla baş başa kaldılar.
Neredeyse tüm sürücüler dehidrasyon ile karşılaştı.
Hafta başında hastalanan ve halihazırda %100'ünde olmayan Logan Sargeant, yarış içerisinde bu koşullara daha fazla dayanamadı ve garaja geldi.
Yarışın ardından Alexander Albon, Lance Stroll ve Kevin Magnussen araçlarından çıkmakta zorlandılar. Stroll araçtan inmesinin ardından direkt olarak ambulansa gitti. Albon ise diğer birçok pilot gibi sağlık merkezindeydi.
Yarışın ardından konuşan Lando Norris, bazı pilotların sağlık merkezinde bayıldığını dile getirdi. Çoğu pilota sağlık merkezinde dehidrasyonla mücadele için müdahale edildi.
Yarış içerisinde koşullar nedeniyle sorun yaşayan bir diğer isim ise Esteban Ocon'du. Fransız pilot, "15 ve 16. turlarda 2 tur boyunca" kaskının içerisine kusmuş.
Ocon yarışın henüz ilk bölümlerinde kusmasına rağmen yaklaşık 42 tur kadar daha bu zorlu koşullarda sürmeye devam etti ve yarışı da 7. sırada noktaladı.
Gerçekten saygı duyulması gereken bir performansa imza atan Alpine pilotu Esteban Ocon, kariyerindeki en zor yarışı geride bıraktığını da ekledi.
Esteban Ocon, Alpine A523
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Tüm bu yaşananlar, F1'de yarışılabilecek koşulların sınırları ve pilot güvenliği konusunda soru işaretlerinin ortaya çıkmasına neden oldu.
Alonso, gelecekte bu tarz koşullarda yarışılması için çözümler bulunması gerektiğini öne sürdü ve start saatinin ertelenebileceğini söyledi.
Peki sizin düşünceleriniz neler? Yorumlara bekliyoruz.
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