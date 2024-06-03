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Formula 1 Kanada GP

Ocon, Kanada GP'ye katılacak

Alpine, Esteban Ocon'un Kanada Grand Prix'sine katılacağını doğruladı.

Ezel Tan
Güncel:
Esteban Ocon, Alpine A524

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Esteban Ocon'un Monako Grand Prix'sinin ilk turunda takım arkadaşına karşı aşırı agresif davranması, takım patronu Bruno Famin sinirlendirdi ve Ocon'u hakkında sert önlemler almakla tehdit etti.

Motor sporları dünyası hemen Kanada'daki bir sonraki yarışta Fransız sürücünün yerini kimin alabileceği konusunda spekülasyonlar yapmaya başladı ancak geçen Ocon geçen hafta yayınladığı duygusal bir açıklamada Montreal'de start almak istediğini vurgulayınca, spekülasyonlar azalmaya başladı.

Esteban o zaman, “Montreal'de, muhteşem Kanadalı taraftarların önünde yarışmak sabırsızlanıyorum” demişti ve şimdi Renault fabrika takımı bunu doğruladı.

Bugün paylaştığı Kanada posterinde takım, Pierre Gasly ve Ocon'un her ikisine de yer verdi.

Yorum ise kısa ve netti: “Dinlendik ve şimdi tekrar piste çıkmaya hazırız."

Esteban Ocon, Alpine F1 A524

Esteban Ocon, Alpine F1 A524

Fotoğraf: Erik Junius

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