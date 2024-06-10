Ocon: "Kanada GP'de takım, üzerine düşeni yapmadı"
Esteban Ocon, Alpine'in Kanada Grand Prix'sinin son turunda Pierre Gasly'ye yerini geri vermesini emretmediği için takımın 'üzerine düşeni' yapmadığını söyledi.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Montreal yarışının sonlarında Daniel Ricciardo tarafından geçilen Ocon'un hemen arkasında takım arkadaşı Gasly vardı ve Alpine ona pozisyon değiştirmelerini söyledi.
Yarış mühendisi Josh Peckett ile biraz tartıştıktan sonra, sondan bir önceki turda Gasly'nin 8. virajda öne geçmesine izin verdi.
Gasly'nin Ricciardo'yu yakalayamaması üzerine Ocon, takım arkadaşının pozisyonu geri vermesi gerektiğine inandı ancak kendisine araçların yer değiştirmeyeceğini söyledi.
Fransız pilot hayal kırıklığına uğramıştı ve Peckett'e "Yapmanız gerekeni yapmadınız." dedi.
Yarışın ardından Ocon, "Bugün üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum, ama takım üzerine düşeni yapmadı."
"Ben her zaman bir takım oyuncusu oldum ve bana verilen talimatlara her zaman saygı duydum - bugün bunu bir kez daha gösterdim."
Esteban Ocon, Alpine A524
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Ancak Formula 1'de iyi adam olmak her zaman işe yaramıyor ve bu beni çok rahatsız ediyor."
"Olan şey, iki buçuk saniye önde olan Daniel'i yakalamak için iki tur kala Pierre'in öne geçmesine izin vermemin istenmesiydi."
"Ben de bir takım oyuncusu olarak üzerime düşeni yaptım."
"Bu yüzden sondan ikinci turda yerimi kaybettim ve bundan memnun değilim çünkü daha iyi bir yarış çıkardım ve önde olmalıydım."
"Ama bir kez daha takım için en iyisini yaptığımı, bana verilen talimatlara her zaman saygı duyduğumu gösterdim. Bu şekilde bitmiş olması çok üzücü."
"Bu gerçekten sebepsiz yere yapıldı çünkü Daniel'ı yakalayamayacaktık. Bu bana bir puana mal oldu."
"Çok nazik olmak Formula 1'de sahip olunması gereken doğru bir tutum değil ama ben bir takım oyuncusu olduğumu gösterdim."
"Açıkçası bunu takımla tartışacağız."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Formula E, 2024/25 takvimini açıkladı
Ricciardo: "Kanada'da sahip olduğum öfkeyi, yarıştığım süre boyunca korumak istiyorum"
Russell: “ Mercedes’in ilerlemesi gerçek”
Mercedes'in "stratosferik" hızı rakiplerini alarma geçirdi
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar