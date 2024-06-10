Ocon: "Kanada GP'de takım, üzerine düşeni yapmadı"

Montreal yarışının sonlarında Daniel Ricciardo tarafından geçilen Ocon'un hemen arkasında takım arkadaşı Gasly vardı ve Alpine ona pozisyon değiştirmelerini söyledi.

Yarış mühendisi Josh Peckett ile biraz tartıştıktan sonra, sondan bir önceki turda Gasly'nin 8. virajda öne geçmesine izin verdi.

Gasly'nin Ricciardo'yu yakalayamaması üzerine Ocon, takım arkadaşının pozisyonu geri vermesi gerektiğine inandı ancak kendisine araçların yer değiştirmeyeceğini söyledi.

Fransız pilot hayal kırıklığına uğramıştı ve Peckett'e "Yapmanız gerekeni yapmadınız." dedi.

Yarışın ardından Ocon, "Bugün üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum, ama takım üzerine düşeni yapmadı."

"Ben her zaman bir takım oyuncusu oldum ve bana verilen talimatlara her zaman saygı duydum - bugün bunu bir kez daha gösterdim."

Esteban Ocon, Alpine A524 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ancak Formula 1'de iyi adam olmak her zaman işe yaramıyor ve bu beni çok rahatsız ediyor."

"Olan şey, iki buçuk saniye önde olan Daniel'i yakalamak için iki tur kala Pierre'in öne geçmesine izin vermemin istenmesiydi."

"Ben de bir takım oyuncusu olarak üzerime düşeni yaptım."

"Bu yüzden sondan ikinci turda yerimi kaybettim ve bundan memnun değilim çünkü daha iyi bir yarış çıkardım ve önde olmalıydım."

"Ama bir kez daha takım için en iyisini yaptığımı, bana verilen talimatlara her zaman saygı duyduğumu gösterdim. Bu şekilde bitmiş olması çok üzücü."

"Bu gerçekten sebepsiz yere yapıldı çünkü Daniel'ı yakalayamayacaktık. Bu bana bir puana mal oldu."

"Çok nazik olmak Formula 1'de sahip olunması gereken doğru bir tutum değil ama ben bir takım oyuncusu olduğumu gösterdim."

"Açıkçası bunu takımla tartışacağız."