Ocon "İyi performansa rağmen puan alamamak çok kötü bir duygu"

Alpine, geçen yıl istediği adımı atamamış ve ilk beş mücadelesinin dışında kalmıştı. Bu yılki A524 daha da kötü çıktı ve şu ana kadar iki pilotun da puan alması için yeterli seviyede değildi.

Bu durum, ilk beş takım ile son beş takım arasındaki performans farkının artmasıyla aynı döneme denk geldi ve son gruptaki pilotlar puan alabilmek için öndekilerin yarış dışı kalmasını beklemek zorunda kaldı.

Örneğin son yarış Suudi Arabistan'da Lance Stroll kaza yaparak yarış dışı kalınca, son puan Haas'tan Nico Hulkenberg'e gitti.

Fakat Ocon, performanslar arasındaki farklar nedeniyle mutsuz görünüyor.

Ocon, "Bu yaşanabilecek en kötü duygu."

"İyi bir hafta sonu geçirmeme rağmen ilk 10'a giremeyip, puan alamadığımda gerçekten her şeyden nefret ediyorum."

"Fakat bunu çözmeye çalışmak, daha fazla performans elde ederek farkı kapatmak da bizim elimizde."

Esteban Ocon, Alpine F1 Team, signs autographs for fans Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Bir hafta sonuna elinizden geldiğince zorlamanıza rağmen hiçbir ödül alamayacağınızı bilerek girmek ve en iyisini yapmak kolay değil."

"Fakat bu, işin bir parçası; elinizdekilerle yapabileceğinizin en iyisini yapmanız gerekiyor ve ben de bu yüzden buradayım." dedi.

Daniel Ricciardo, ise ilk beş takımla diğer beş takım arasındaki fark konusunda biraz daha iyimser.

Avustralyalı pilot, "Benim yaklaşımım 'belki bu pist bize bir öncekinden daha uygundur' şeklinde; bu tür şeyler pistlere bağlı olabiliyor."

"Çoğu zaman hızlı araçların nerede olduğunu biliyorsunuz ama geçen yıl Meksika'da dördüncü sırayı aldığımda takımlar şampiyonasında sonuncuyduk.

"O hafta sonuna gelirken kimse bunu beklemezdi. Böyle iyi bir hafta sonu geçirebilir ya da iyi bir iş çıkabilirsiniz."

"Dolayısıyla her hafta sonuna girerken her zaman umutlanabiliyorsunuz, bu yüzden her zaman heyecanlıyım." dedi.

Sauber'den Valtteri Bottas ise ilk on dışındaki isimlerin de puan almasını istiyor.

"İlk 10'un dışındaki isimlere de puan vermenin gayet uygun olacağını düşünüyorum. Fakat geleceğin ne getireceğini kim bilebilir?"

"Belki 2026'daki yeni kurallarla durum daha karışık olacak, o zaman ilk 10'a puan vermek yeterli olacak."

"Ancak, şu anda ilk beş takım konusunda her şey çok net. Ondan sonrası yakın. Hulkenberg sadece bir puan aldı, yani diğer tarafta puan alan tek sürücü o."