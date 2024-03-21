Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Avustralya GP

Ocon "İyi performansa rağmen puan alamamak çok kötü bir duygu"

Esteban Ocon, iyi performans göstermesine rağmen puan alamamanın kendisini çok kötü hissetmesine neden olduğunu söylüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Andy Hone / Motorsport Images

Alpine, geçen yıl istediği adımı atamamış ve ilk beş mücadelesinin dışında kalmıştı. Bu yılki A524 daha da kötü çıktı ve şu ana kadar iki pilotun da puan alması için yeterli seviyede değildi.

Bu durum, ilk beş takım ile son beş takım arasındaki performans farkının artmasıyla aynı döneme denk geldi ve son gruptaki pilotlar puan alabilmek için öndekilerin yarış dışı kalmasını beklemek zorunda kaldı.

Örneğin son yarış Suudi Arabistan'da Lance Stroll kaza yaparak yarış dışı kalınca, son puan Haas'tan Nico Hulkenberg'e gitti.

Fakat Ocon, performanslar arasındaki farklar nedeniyle mutsuz görünüyor.

Ocon, "Bu yaşanabilecek en kötü duygu."

"İyi bir hafta sonu geçirmeme rağmen ilk 10'a giremeyip, puan alamadığımda gerçekten her şeyden nefret ediyorum."

"Fakat bunu çözmeye çalışmak, daha fazla performans elde ederek farkı kapatmak da bizim elimizde."

Esteban Ocon, Alpine F1 Team, signs autographs for fans

Esteban Ocon, Alpine F1 Team, signs autographs for fans

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Bir hafta sonuna elinizden geldiğince zorlamanıza rağmen hiçbir ödül alamayacağınızı bilerek girmek ve en iyisini yapmak kolay değil."

"Fakat bu, işin bir parçası; elinizdekilerle yapabileceğinizin en iyisini yapmanız gerekiyor ve ben de bu yüzden buradayım." dedi.

Daniel Ricciardo, ise ilk beş takımla diğer beş takım arasındaki fark konusunda biraz daha iyimser.

Avustralyalı pilot, "Benim yaklaşımım 'belki bu pist bize bir öncekinden daha uygundur' şeklinde; bu tür şeyler pistlere bağlı olabiliyor."

"Çoğu zaman hızlı araçların nerede olduğunu biliyorsunuz ama geçen yıl Meksika'da dördüncü sırayı aldığımda takımlar şampiyonasında sonuncuyduk.

"O hafta sonuna gelirken kimse bunu beklemezdi. Böyle iyi bir hafta sonu geçirebilir ya da iyi bir iş çıkabilirsiniz."

"Dolayısıyla her hafta sonuna girerken her zaman umutlanabiliyorsunuz, bu yüzden her zaman heyecanlıyım." dedi.

Sauber'den Valtteri Bottas ise ilk on dışındaki isimlerin de puan almasını istiyor.

"İlk 10'un dışındaki isimlere de puan vermenin gayet uygun olacağını düşünüyorum. Fakat  geleceğin ne getireceğini kim bilebilir?" 

"Belki 2026'daki yeni kurallarla durum daha karışık olacak, o zaman ilk 10'a puan vermek yeterli olacak."

"Ancak, şu anda ilk beş takım konusunda her şey çok net. Ondan sonrası yakın. Hulkenberg sadece bir puan aldı, yani diğer tarafta puan alan tek sürücü o."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Sainz: "Aptal değilim, eğer yarışamıyorsam çekileceğim"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Perez: "Verstappen'in ayrılması için hiçbir sebep yok"

Perez: "Verstappen'in ayrılması için hiçbir sebep yok"

Formula 1
Avustralya GP
Perez: "Verstappen'in ayrılması için hiçbir sebep yok"
Stroll: "Yarış temposu geçen yılki kadar güçlü değil"

Stroll: "Yarış temposu geçen yılki kadar güçlü değil"

Formula 1
Avustralya GP
Stroll: "Yarış temposu geçen yılki kadar güçlü değil"
Piastri: "Ana rakibimiz Mercedes"

Piastri: "Ana rakibimiz Mercedes"

Formula 1
Avustralya GP
Piastri: "Ana rakibimiz Mercedes"

Son Haberler

2024 Avustralya GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler

2024 Avustralya GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler

F1 Formula 1
Avustralya GP
2024 Avustralya GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler
Bottas: "Mercedes için yarışırken komik reklamlarda oynayacak özgüvenim yoktu"

Bottas: "Mercedes için yarışırken komik reklamlarda oynayacak özgüvenim yoktu"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Bottas: "Mercedes için yarışırken komik reklamlarda oynayacak özgüvenim yoktu"
Verstappen: "Umarım lastik değişikliği Avustralya GP'yi daha iyi hale getirir"

Verstappen: "Umarım lastik değişikliği Avustralya GP'yi daha iyi hale getirir"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Verstappen: "Umarım lastik değişikliği Avustralya GP'yi daha iyi hale getirir"
Croft: "Red Bull'daki 'güç savaşı' takıma zarar verebilir"

Croft: "Red Bull'daki 'güç savaşı' takıma zarar verebilir"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Croft: "Red Bull'daki 'güç savaşı' takıma zarar verebilir"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye