Ocon: "İyi bir sonucun elimizden kayıp gitmesine izin verdik"

Zandvoort'ta iyi bir yarış geçiren Ocon, strateji konusunda ise genel itibariyle aşırı şanssızdı.

Mücadeleye 16. sıradan başlayan ve iki tur bekledikten sonra geçiş lastikleri için pite gelen Ocon, pite önce alınan Pierre Gasly'nin dördüncülüğe kadar yükselmesini uzaktan izlemek zorunda kaldı.

Pist kuruduktan sonra yükselişini sürdüren ve son turlarda altıncılık için ciddi bir şans yakalayan Ocon için en büyük şanssızlık son turlarda yine kendisini gösteren yağmur oldu.

Bir kez daha pite Gasly'den bir tur sonra alınan ve bu sırada zaman kaybeden Ocon, geçiş lastiklerini takmak istedi ancak takımın tercihi yoğun yağmur lastikleri oldu.

Piste çıktıktan sonra istediği dereceleri yakalayamayan Ocon'un epey kızdığını ve radyodan "en kötü kararı verdik çocuklar, lanet olsun!" dediğini duyduk.

Takım "en az beş dakika boyunca muson yağmuru yağacağını" söyleyerek yanıt verdi, Ocon'un karşılığı ise "evet, ama koşullar kötüleşirse kırmızı bayrak çıkacak" şeklindeydi.

Tahminleri doğru çıkan taraf Ocon oldu, nitekim Guanyu Zhou'nun kazası nedeniyle yarış durduruldu, Ocon ise beş sıra kaybederek 11. liğe kadar geriledi.

Esteban Ocon, Alpine A523, leaves his pit box Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Yarış yeniden başladıktan sonra George Russell'ın lastik patlatması nedeniyle 10. sıraya yükselen ve hiç olmazsa bir puan alan Ocon, daha iyisinin mümkün olduğunu düşünüyor -özellikle de Gasly'nin podyuma çıktığı düşünülürse.

Ocon, "Öncelikle Pierre'i ve garajdaki herkesi tebrik ediyorum, takıma sezonun ikinci podyumunu getirmek için çok iyi bir iş çıkarttılar. Bu gerçekten olumlu, hafta sonunun tek olumlu yanı."

"Kendi yarışıma bakacak olursak araç daha iyi hissettirmiyordu, yine de 16. sıradan altıncı sıraya çıkmak için epey mücadele verdik, risk aldık ve bir şekilde yolumuzu bulmayı başardık."

"Ne yazık ki yarışın ardından bu puanların elimizden kayıp gitmesine izin verdik. Bir tur geç pite girmemizden ve yoğun yağmur lastiklerine geçmemizden memnun değilim."

"İstediğim turda pit yapmamı sağlayacak lastikler hazır değildi, bu yüzden ıslak zeminde kuru zemin lastikleriyle devam etmek zorunda kaldım, böylece beş sıra kaybettim." dedi.

Esteban Ocon, Alpine F1 A523 Fotoğraf: Erik Junius

Motorsport.com'un yarış durmadan önce Red Bull pilotlarının da yoğun yağmur lastiklerine geçtiğini hatırlatması ve belki de Alpine'in doğru kararı verdiği konusunda soru sorması üzerine Ocon, "Hayır, yoğun yağmur lastiklerine geçiş yanlış karardı."

"Red Bull pilotuysanız ön tarafta sizi koruyabilecek bir farka sahip olursunuz. Bizim böyle bir avantajımız yok."

"İkincisi, yoğun yağmur lastiklerine geçiş demek kırmızı bayrak demektir, öyle de oldu.

"Yoğun yağmur lastiklerini kullanabileceğimiz makul bir aralık yok, bu lastikleri takacağımız koşullar ise yarışacağımız koşullar değil."

"Bugün altıncı olabilirdik, hem de ilk pitlerde zaman kaybetmemizin bir önemi olmadan. Bize pahalıya patlayan son pit stop oldu." dedi.