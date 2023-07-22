Ocon: "İyi bir gün geçirdik, potansiyelimiz var"

Cuma günkü ilk antrenman seansının yağmurdan etkilendiği Macaristan'da Gasly ve Ocon güçlü performans sergilediler.

Kuru zeminde geçen ikinci antrenmanda Gasly 3. olurken Ocon 5. oldu. Her iki pilot, hafta sonunun kalan bölümünde güçlü formu sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ocon, "Burada sahip olduğum harika anılar nedeniyle, bu pistte sürüş yapmak benim için her zaman duygusal olmuştur. İlk seans yağmurdan etkilense de bizim için iyi bir gün oldu. Öğleden sonraki ikinci antrenman seansında iyi sürüşler yaptık ve araç genel olarak iyi hissettirdi. Herhangi bir sorun yaşamadan kendi programımızı uyguladık. Yapmamız gereken bazı şeyler var ancak genel olarak potansiyelimiz var ve umarım sıralamalarda iyi bir durumda oluruz."

"Yeni, her seanstaki zorunlu lastik seçimi ile sıralamalar ilginç olacak, bu yüzden buna en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Bu pistte neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyoruz. Tamamen takım olarak iyi bir sonuç almaya odaklanmış durumdayız." dedi.

Pierre Gasly, Alpine A523 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Gasly, "Budapeşte'de 2. antrenmanla tek bir anlamlı seans olurken Cuma gününü sağlam bir gün olarak geçirdik. Bugünkü çalışmalardan mutluyum ve her zaman klasmanda ilk üç içerisinde olmak hoştur. Birkaç kurulum tur attığımız birinci antrenman seansı, yağmurlu koşullarda temsili değildi."

"Aracımız iyi ve istikrarlı hissettirdik. Önemli olan sıralama seansından önce daha fazla zaman bulabilmek için birkaç şey üzerinde çalışmamız lazım. Başımızı eğeceğiz, takım olarak sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Sonunda mümkün olduğu kadar çok puan toplamayı hedeflediğimiz için, bu hafta sonu daha uzun yolumuz var." dedi.