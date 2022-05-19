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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Ocon: "İspanya'da iyi bir sonuç alabiliriz"

Alpine pilotu Esteban Ocon, Fransız ekibin bu hafta sonu yapılacak İspanya GP'den iyi bir sonuçla ayrılabileceğini düşünüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Ocon: "İspanya'da iyi bir sonuç alabiliriz"
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Esteban Ocon bu yıl şimdiye kadar yapılan beş yarışın dördünden puanla ayrılırken, sadece Imola'da ilk onun dışında kaldı.

Miami'de en geriden başladığı yarışı sekizinci bitiren Fransız pilot, çok sevdiği Barselona'da iyi bir sonuç daha alabilecekleri görüşünde.

Ocon, "Miami, katılan herkes için eşsiz olan unutulmaz bir hafta sonuydu. Amerikalılar iyi bir gösteri nasıl sunulur biliyorlar!"

"Sıralama turlarına katılamadığım için ilk başta farklı duygular yaşadım ama sonrasında yarışta puanlar aldığım için mutluyum. Sezonun bitiminden sonra Miami, kesinlikle en iyilerden birisi olarak görülecek."

"Şimdi, Avrupa'daki bilindik pistlere döndüğümüz vakit daha fazla puan almamız önemli. Önümüzdeki haftalarda herkes iyi performans göstermek ve daha fazla puan almak istiyor."

"Barselona pisti tüm takımlar ve sürücüler tarafından bilinen bir yer. Burada sık sık yarışlar ve testler gerçekleştiriyoruz fakat her pistin kendine has zorlukları var."

"İlk iki sektör yüksek hızlı ve bundan ötürü lastiklerin çalışma şeklini kontrol etmek çok önemli. Son sektör yavaş ve normalde turun sonuna doğru lastikler aşırı ısınırsa yol tutuş kaybı yaşıyorsanız."

"Genel olarak Barselona'da geçiş yapmak oldukça zor ve bundan ötürü hem sıralama turları hem de yarış için pist üstü pozisyonu büyük önem taşıyor. Geçen yıl burada beşinci olmuştum. Bu yüzden keyif aldığım bir pist olduğunu söyleyebilirim. Orada rekabetçi olabileceğimizi düşünüyoruz."

"Şahsen Barselona'yı her zaman sevdim. Tutkulu İspanyol taraftarların önünde yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım sorunsuz bir hafta sonu geçirebiliriz." dedi.

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