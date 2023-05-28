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Formula 1 / Monako GP Haberler

Ocon: "İnanılmaz bir hafta sonuydu!"

Kariyerinin üçüncü podyumuna ulaşan Esteban Ocon sonuçtan ötürü çok mutlu!

Altay Gök
Ekleyen:
Esteban Ocon, Alpine F1 Team, 3rd position, on the podium

Monako'da kariyerinin en güçlü hafta sonlarından birini geride bırakan Ocon, sıralama turlarındaki müthiş performansıyla Cumartesi gününü dördüncü sırada kapatmıştı.

Charles Leclerc'in cezasıyla yarışa üçüncü sıradan başlayan Ocon'un tek yapması gereken herhangi bir hata yapmadan yerini korumaktı, bunun için de ilk olarak Carlos Sainz, sonra da Lewis Hamilton'ın baskılarına göğüs gererek damalı bayrağı üçüncü sırada gördü.

Galibiyete ulaştığı 2021 Macaristan GP'sinden bu yana podyuma hasret kalan Ocon, Alpine için zor başlayan bir sezonda Enstone'a podyum getirmeyi başardı.

Yarıştan hemen sonra konuşan Ocon, "Başardık, simülatör çalışmalarından antrenman seansına kadar mükemmel bir hafta sonuydu!

"Aracı baştan sona geliştirdik ve hiçbir yanlış adım atmadık, özellikle geçiş lastiklerini en doğru zamanda taktık!"

"Şu anda sadece anın tadını çıkarıyorum, podyuma çıkmayalı uzun zaman olmuştu. Umarım bu podyum sadece bir başlangıçtır."

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