Ocon: "İnanılmaz bir hafta sonuydu!"
Kariyerinin üçüncü podyumuna ulaşan Esteban Ocon sonuçtan ötürü çok mutlu!
Monako'da kariyerinin en güçlü hafta sonlarından birini geride bırakan Ocon, sıralama turlarındaki müthiş performansıyla Cumartesi gününü dördüncü sırada kapatmıştı.
Charles Leclerc'in cezasıyla yarışa üçüncü sıradan başlayan Ocon'un tek yapması gereken herhangi bir hata yapmadan yerini korumaktı, bunun için de ilk olarak Carlos Sainz, sonra da Lewis Hamilton'ın baskılarına göğüs gererek damalı bayrağı üçüncü sırada gördü.
Galibiyete ulaştığı 2021 Macaristan GP'sinden bu yana podyuma hasret kalan Ocon, Alpine için zor başlayan bir sezonda Enstone'a podyum getirmeyi başardı.
Yarıştan hemen sonra konuşan Ocon, "Başardık, simülatör çalışmalarından antrenman seansına kadar mükemmel bir hafta sonuydu!
"Aracı baştan sona geliştirdik ve hiçbir yanlış adım atmadık, özellikle geçiş lastiklerini en doğru zamanda taktık!"
"Şu anda sadece anın tadını çıkarıyorum, podyuma çıkmayalı uzun zaman olmuştu. Umarım bu podyum sadece bir başlangıçtır."
Son Haberler
Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"
Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır" Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"
Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"
Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi" Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"
Marcus Ericsson, yarışın yeniden başlatılmasından şikayetçi
Marcus Ericsson, yarışın yeniden başlatılmasından şikayetçi Marcus Ericsson, yarışın yeniden başlatılmasından şikayetçi
Alonso: "Zafere bir adım kaldı"
Alonso: "Zafere bir adım kaldı" Alonso: "Zafere bir adım kaldı"
Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"
Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır" Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"
Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"
Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi" Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"
Alonso: "Zafere bir adım kaldı"
Alonso: "Zafere bir adım kaldı" Alonso: "Zafere bir adım kaldı"
Rossi: "Umarım eleştirilerimin etkisi olmuştur"
Rossi: "Umarım eleştirilerimin etkisi olmuştur" Rossi: "Umarım eleştirilerimin etkisi olmuştur"
Tsunoda: "Fren problemi yüzünden puandan olduk"
Tsunoda: "Fren problemi yüzünden puandan olduk" Tsunoda: "Fren problemi yüzünden puandan olduk"
Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı
Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı
Bottas: "Çabalarımızın karşılığını alamamak üzücü"
Bottas: "Çabalarımızın karşılığını alamamak üzücü" Bottas: "Çabalarımızın karşılığını alamamak üzücü"
Albon: "Yağmur işleri beklediğim kadar karıştırmadı"
Albon: "Yağmur işleri beklediğim kadar karıştırmadı" Albon: "Yağmur işleri beklediğim kadar karıştırmadı"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.