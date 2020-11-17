Ocon: "İlk viraj olayından önce sezondaki en iyi startımdı"

Renault sürücüsü, İstanbul'da yapılan yarışa yedinci sıradan başladı ve önündeki pek çok aracı aldığı iyi start ile beraber geride bıraktı.

Ancak üçüncülüğe çıkma ihtimali bulunduğu sırada Fransız pilot, Lewis Hamilton ile çarpışmaktan kaçınmak için kendini sağ tarafa atan takım arkadaşı Daniel Ricciardo ile temas ederek spin attı ve bu şansı kaybetti.

Ocon piste geri dönmeyi başardı, ancak tekrardan aynı turda Valtteri Bottas ile temas yaşayarak tekrardan sorun yaşadı.

Bu temas sayesinde lastik patlatan Ocon, pite gelmek zorunda kalarak puan pozisyonunda yarışı bitirme ihtimaline veda etti.

Neler olduğu hakkında konuşan Ocon, Ricciardo'nun Hamilton'dan kaçacağı durum itibariyle, aldığı inanılmaz start sonrasında şanssız olduğunu söyledi.

Fransız pilotun açıklamaları şu şekilde: "Ne yazık ki çok iyi bir start aldık ve bu da oldukça iyiydi, muhtemelen sezonda aldığım en iyi start oldu."

"Tabii ki de üçüncülüğe kadar yükseldim, videoyu biraz izleme şansım oldu ve ilk virajda olanlar tamamen şanssızlık."

"Lewis, Daniel'e içeriden atak yaptı ve Daniel de ondan kaçtı. Sonrasında bana arkadan çarptı ve bu da bizim spin atmamıza neden oldu."

"Daha sonra yola devam ettim ve gayet iyi bir durumdaydım, ancak dokuzuncu virajda fren noktasını kaçıran Valtteri bana çarptı. İkinci kez aynı şey oldu! Ancak bu sefer pite gelmem gerekti çünkü lastiğim patladı."

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ocon, açılış turunda yaşadığı iki temasın birden özellikle can sıkıcı olduğunu, çünkü bu temaslardan sonra aracın temposunun iyi hissettirmediğini söyledi.

"Her ne kadar güvenlik aracı çıkmış olmasa da 11. olmayı başardık. İlk turdan sonra çok geriye düştük bu yüzden tempo oldukça iyiydi."

"Ve bana göre masada oldukça iyi puanlar vardı. Son zamanlarda etrafımızda çok kötü şans var. Umarım bu tersine dönecektir."

Eğer ilk virajda yaşadığı sorunu yaşamasaydı neler olabileceği sorusuna Ocon, ilk beşte yer alabileceklerini söyledi.

Fransız pilotun açıklamaları şu şekilde: "Üçüncü sırayı uzun süre boyunca elimizde tutmamız mümkün olmazdı, ancak en azından oraya yakın bir yerde olabilirdik."

"Muhtemelen beşincilik veya altıncılık gerçekçi bir hedef olabilirdi. Bence elimizdeki tempo ile orada yarışı tamamlamak gayet iyi olabilirdi."