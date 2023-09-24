Ocon: "İlk turdan sonra yarışın benim için bittiğini düşündüm"
Esteban Ocon, ilk turda yaşanan temasın ardından yarışın onun için sona erdiğini düşünse de çizgiyi 9. sırada geçmeyi başardı.
İlk turda arka tarafta Valtteri Bottas, Guanyu Zhou, Esteban Ocon, Alexander Albon ve Logan Sargeant gibi pilotlar birbirine çok fazla yaklaşarak temas ettiler.
Bu olayın sonucunda pistte çok fazla parça olduğu için güvenlik aracı devreye girdi ve bahsi geçen pilotlar pite girdiler.
53 turun ardından yarışı 9. olarak bitiren Ocon, puan alabildiği için şaşırdığını dile getirdi.
"İlk turdan itibaren yarışın bittiğini düşündüm."
"Biraz talihsiz bir olaydı ve kimsenin gerçekten farklı yapabileceği bir şey yoktu. Ama evet, oldukça yavaş bir şekilde geri dönmeyi başardım ve güvenlik aracı da yardımcı oldu. Gridin en gerisine düşsem bile yavaş yavaş yukarı tırmanmayı başardık."
"Her iki aracımızla da puan almayı başarmak çok güzel, umduğumuz tempoyu yakalayamadığımız zorlu bir hafta sonundan sonra iyi bir ödül oldu."
Esteban Ocon, Alpine A523, battles with Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Yarışın bir noktasında Alpine, Pierre Gasly'i öndeki Fernando Alonso'yu avlaması için Esteban Ocon'un önüne geçirerek yer değişikliği yaptı.
Geçiş gerçekleşmeyince Gasly'den Ocon'a yerini geri vermesi istendi ve Gasly, bu durumdan pek hoşnut olmadı.
Ocon, bu konuda şunları söyledi: "Sanırım dört yıldır bu takımdayım ve kural her zaman şuydu: Eğer bir pilot pozisyonunu değiştirirse, yani bu durumda ben pozisyonu Pierre'e verdiysem, o pozisyonu korumak için Fernando'yu geçmesi gerekir. Aksi takdirde, yerinizi takım arkadaşınıza geri verirsiniz. Yani her zaman yaptığımız şey bu. Eğer diğer tarafta olsaydım, ben de aynısını yapardım. Ama ben her zaman pistte dövüşmeyi tercih ederim."
"Ancak takımın bakış açısını da anlıyorum; daha fazla puan almaya çalışıyorlardı. Ama ne yazık ki bunu başaramadık. Dediğim gibi, potansiyeli en üst düzeye çıkardığımızı düşünüyorum çünkü masada daha fazlası yoktu."
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