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Ocon ilk turdaki olayda Piastri'yi suçlamıyor

Alpine pilotu Esteban Ocon, yarış dışı kalmasına neden olan hasara rağmen Oscar Piastri'yi suçlamıyor.

Editör Ezel Tan
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Esteban Ocon, Alpine A523, Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Yarışa çok iyi başlayan Esteban Ocon için pazar günkü yarış aynı güzellikte sona ermedi çünkü aracın hem sidepod hem de tabanı , Oscar Piastri ile olan temasta hasar gördü.

Sonuç olarak Ocon, daha ilk turlarda garaja gelerek hafta sonunu erken kapattı.

Günün ardından konuşan Ocon şöyle dedi: "Bizim için talihsiz bir pazar günüydü."

"Bu yıl zaten birkaç kez böyle şeyler yaşadık ve tüm bunlar bize pahalıya patladı."

"Bu elbette üzücü bir durum çünkü başlangıç pozisyonum çok iyiydi ve ilk turda çok sıra kazanmıştım."

"Fakat sonrasında Oscar'la temas ettik ve aracın sidepodu mahvoldu. Bu çok üzücü."

"İkimiz de bu temasın bedelini ödedik ve yarışı bırakmak zorunda kaldık."

"Bugün bence puan alabilirdik fakat bir sonraki yarışa sadece birkaç gün kaldı. Bu da iyi bir şey çünkü yeni bir sayfa açabiliriz."

Ocon sonrasında pozitif noktalara dikkat çekti ve şöyle devam etti: "Bence son zamanlarda startlar iyi gidiyor. Bu sezon startta ne zaman sıra kaybettim hatırlamıyorum. Bence uzun zaman oldu. Dün sıra kazandık, bugün de ilk virajda iyi bir yerdeydik."

"Ne yazık ki daha sonra bu temas oldu ve bu yüzden yarışı tamamlayamadık. Fakat bence iyi bir yarış olabilirdi. Bu açıdan üzücüydü."

"Bununla ilgili yorum yapmanın bir önemi yok çünkü ikimiz de yarış dışı kaldık"

"Sırada Meksika var ve geçen yıl orada iyiydik. Umarım yine puan alabilir ve iyi bir sonuç elde edebiliriz."

Esteban Ocon, Alpine A523, Pierre Gasly, Alpine A523, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Esteban Ocon, Alpine A523, Pierre Gasly, Alpine A523, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

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