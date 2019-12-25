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Formula 1 / Son dakika

Ocon, idolü Schumacher için kırmızı kaskla yarışacak

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Ocon, idolü Schumacher için kırmızı kaskla yarışacak
Ekleyen:
, Editör
25 Ara 2019 16:06

Esteban Ocon, idolü Michael Schumacher için yeni sezonda kırmızı kaskla yarışacağını açıkladı.

Yeni sezonda Renault adına yarışacak olan Esteban Ocon, tıpkı George Russell gibi idol olarak Michael Schumacher'i gördüğünü açıklamıştı.

Ocon, daha önce yaptığı açıklamada kırmızı kaskla yarışmak istediğini, fakat Racing Point'in anlaşmalı olduğu sponsorlardan ötürü bunun mümkün olmadığını söylemişti.

Bir yıllık aradan sonra gride dönecek olan Ocon, Renault'da idolünün kaskına benzer bir tasarımla yarışacak.

Fransız pilot, "Michael Schumacher benim için kesinlikle bir rol modeldi. Benim idolüm hep o oldu."

"Sporumuzu ve takımların pilotlara olan bakış açısını değiştirdi. Çıtayı inanılmaz derecede yükseğe çıkardı."

"Kask tasarımımı ona ithafen hazırladım ve gelecek yıl tekrar kullanabileceğim. Abu Dhabi'deki testlerde kullandığım kask tasarımı henüz son versiyon değil."

"Muhtemelen Ocak-Şubat aylarında bazı değişiklikler yapacağız." dedi.

Russell da idolü Michael Schumacher'e ithafen kırmızı bir kask tasarımı seçtiğini açıklamıştı.

George Russell, Mercedes AMG F1 W10

George Russell, Mercedes AMG F1 W10

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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