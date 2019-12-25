Ocon, idolü Schumacher için kırmızı kaskla yarışacak

Yeni sezonda Renault adına yarışacak olan Esteban Ocon, tıpkı George Russell gibi idol olarak Michael Schumacher'i gördüğünü açıklamıştı.

Ocon, daha önce yaptığı açıklamada kırmızı kaskla yarışmak istediğini, fakat Racing Point'in anlaşmalı olduğu sponsorlardan ötürü bunun mümkün olmadığını söylemişti.

Bir yıllık aradan sonra gride dönecek olan Ocon, Renault'da idolünün kaskına benzer bir tasarımla yarışacak.

Fransız pilot, "Michael Schumacher benim için kesinlikle bir rol modeldi. Benim idolüm hep o oldu."

"Sporumuzu ve takımların pilotlara olan bakış açısını değiştirdi. Çıtayı inanılmaz derecede yükseğe çıkardı."

"Kask tasarımımı ona ithafen hazırladım ve gelecek yıl tekrar kullanabileceğim. Abu Dhabi'deki testlerde kullandığım kask tasarımı henüz son versiyon değil."

"Muhtemelen Ocak-Şubat aylarında bazı değişiklikler yapacağız." dedi.

Russell da idolü Michael Schumacher'e ithafen kırmızı bir kask tasarımı seçtiğini açıklamıştı.