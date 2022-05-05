Ocon: "Her şeyi doğru yaparsak, Miami'de güçlü olabiliriz"

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İlk üç yarışın tamamından puanla ayrılan Esteban Ocon'un serisi Imola'da sona erdi ve sorunlu hafta sonunu puansız kapattı.

Miami GP öncesi konuşan Ocon, bu hafta sonu iyi sonuçlar almayı umduğunu söyledi.

Fransız pilot, "Imola hafta sonu takım için pek iyi değildi. Geliştirmemiz gereken alanlar var fakat ilk üç yarış benim için güzel geçti ve İtalya'da puan alamamış olmak, Miami'de puan savaşı verme konusunda bana ekstra motivasyon sağlıyor."

"Tüm takım bu hafta sonu için sabırsızlanıyor. Her şeyi doğru yapıp, aracın potansiyelini tam olarak ortaya çıkarırsak iyi sonuçlar alabileceğimizi biliyoruz."

"Miami yarışı uzun zamandır konuşuluyordu. Son birkaç yılda Formula 1'in Amerika'daki popülaritesi önemli oranda arttı. Miami ikonik bir şehir, bu yüzden hafta sonu harika geçecek. Başlamak için sabırsızlanıyorum."

"Yarışa hazırlanırken simülatörde biraz çalıştım, takımla bu pistin sürüş özelliklerini görüştük. Yeni pistte yarışmak her zaman için ilginçtir çünkü ilk turlar geçene kadar neler bekleyeceğimizi bilemezsiniz. Bunun dışında yaklaşımınız diğer hafta sonları ile aynı."

"Dediğim gibi Imola'daki başarısızlıktan sonra kendimizi yenilemeye çalışacağız. Yeni parçalar getirdik ve umarım Imola'daki tempo eksikliği sorununu çözerler."

"Fernando'nun yine hızlı olacağı eminim, orta gruptaki rakiplerimize karşı mücadele edip, çok fazla puan almaya çalışacağız. Umarım sorunsuz bir hafta sonu geçirebiliriz."

Otmar Szafnauer de Miami GP öncesi konuştu ve A522 hakkında açıklamalarda bulundu.

"A522 için hazırladığımız güncellemeler, Imola'da istediğimiz gibi çalıştı ve hesaplamalarımızı doğruladı."

"Bu hafta sonu Alonso'nun Imola'da test ettiği yeni taban her iki araçta da yer alacak. Fernando'nun aracındaki taban son yarışta Mick Schumacher ile olan temasta hasar görmüş olsa da, eski haline getirmeyi başardık. Önümüzdeki yarışlarda sezon boyunca devam edecek olan bu önemli ve yoğun gelişim yarışında ilginç şeyler göreceğiz."

"Son dört sıralama turlarında da iyi bir tempomuz vardı ancak puanlar pazar günü veriliyor ve her zaman iyi başlangıç pozisyonlarını iyi puanlara dönüştüremedik. Takım nedenlerini bulmak için çok çalışıyor. Yarış hızımızı geliştirmek ve lastikleri daha farklı çalıştırmak adına ayarlarda çeşitli değişiklikler yapmaya çalışıyoruz."

"Bunu yaparken sıralama tempomuzu korumak için hassas bir denge yakalamamız gerekiyor."

Esteban Ocon, Alpine F1 Team A522 Fotoğraf: Alpine