Ocon: "Her şeyi bir araya getirmek zor olacak"

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Fransız pilot, ilk antrenman seansında sidepodun üst kısmının parçalanması nedeniyle hafta sonuna şanssız şekilde başladı.

Sonrasında eski tasarıma dönen Ocon, ikinci seansta Alonso'nun yaklaşık 0.5 saniye gerisinde 12. en iyi zamana imza attı.

Kendisi adına pek iyi bir başlangıç olmasa da Ocon, ilk günün ardından gayet iyi hissettiğini söylüyor.

Fransız pilot, "Kendimi iyi hissediyorum. Elbette bazı küçük şeyler vardı ve tüm bunlar, bu küçük şeyler doğru yönü bulma konusunda önemli olacak."

"Yarışa hazırlanmak adına gece boyunca çalışmayı sürdüreceğiz. Bugünün sadece ilginç bir gün olduğunu düşünüyorum." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Cumartesi günü en büyük zorluğun ne olacağı sorulduğunda Ocon, "Muhtemelen her şeyi bir araya getirmek olacak."

"Araç içerisinde iyi hissetmek çok önemli. Ayrıca şartların nasıl olacağını da görmek lazım çünkü sürekli değişip duruyor." dedi.

Ocon ayrıca orta gruptaki mücadelenin çok yakın olduğuna dikkat çekti.

"Bugün gördüklerimize bakarsak, orta gruptaki mücadele çok çekişmeli geçecek. Bugün daha çok aracımızın karakteristiğini anlamaya odaklandık ve kendi belirlediğimiz program üzerinde çalıştık."

"Yerinden çıkan sidepod ile ilgili sorun, ilk seansta bizi biraz olumsuz etkiledi fakat durumu çabucak toparladık. Takım, yeni aracın özelliklerini anlama konusunda iyi bir iş çıkardı."

"Yarın herkes elini açacak ve nerede olduğumuzu göreceğiz. Sıralama turlarında elimden gelenin en iyisini yapacağım."

Son olarak sidepodla ilgili durum sorulduğunda Ocon, "Bu, güzel bir soru. Bu gece neler yapabileceğimize bakacağız. Bugün eski versiyona döndük." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images