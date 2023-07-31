Ocon: "Her güncellemede aracın bir adım ileri gitmesi cesaret verici"
Esteban Ocon, Alpine ile getirdikleri her güncellemede aracın bir adım daha ileriye gitmesinden mutlu.
Ocon, Spa-Francorchamps'da gerçekleşen yarışa 14. sıradan başladı ve damalı bayrağı Lando Norris'in ardında 8. sırada gördü.
Norris ile pistteki mücadelesi sorulduğunda Ocon, onunla mücadele etmekten oldukça keyif aldığını açıkladı.
Ocon, "Onunla son tur mücadelelerinden her zaman keyif aldım."
"Onu geçemedim ama hafta sonumuzu bir şekilde kurtardığımız için mutluyum. Cuma ve Cumartesi planladığımız gibi gitmedi, her şeyi bir araya getiremedik. Ama yarışta aracın gerçek hızını ve nasıl çalıştığını gösterebildik ve Lance [Stroll], Pierre [Gasly], Yuki [Tsunoda] ile mücadelelerimizde çok eğlendim."
"Alex'i [Albon] de 12. virajın dışından geçtim ve gerçekten çok eğlenceliydi. Bence istediğimiz hıza sahiptik ve her güncelleme getirdiğimizde aracın bir adım daha ileriye gitmesi çok cesaret verici. Ve evet, açıkçası bunu Viry ve Enstone'a ithaf ediyorum çünkü piste getirdiğimiz şeyin bizi gerçekten bir adım öne çıkarması gerçekten harika."
Esteban Ocon, Alpine F1 Team
Fotoğraf: Erik Junius
"Bugün, viraj girişlerinde ve özellikle orta ve yüksek hızlarda sahip olduğumuz tempo, yere basma kuvvetinin ne kadar düşük olduğuna baktığımızda oldukça etkileyiciydi. Açıkçası, evet, araçta çok daha fazla denge, çok daha fazla yol tutuş vardı." dedi.
Yılın ikinci yarısı için hedefleri hakkında ise Ocon, "İnsanlar istikrarlı olmadığımızı söyleyecek ama aslında durum böyle değil çünkü tempo neyse o."
"Sadece diğerleri daha çok gelişti, orta sıralarda yer aldılar ve biz de getirdiğimiz güncellemelerle bir nevi geri kaldık ama artık ilk beşte değiliz."
"Sadece daha fazla gelişmemiz gerekiyor. Güncellemeleri getirmeye devam etmeliyiz, bu kadar basit. Umarım bu tüm takım için ilerleme sağlar." şeklinde yorum yaptı.
Son Haberler
Aston Martin, yanlış yönden gittiklerini kabul ediyor
Aston Martin, yanlış yönden gittiklerini kabul ediyor Aston Martin, yanlış yönden gittiklerini kabul ediyor
Toprak, lastik sorunu için Pirelli'yi suçlamıyor
Toprak, lastik sorunu için Pirelli'yi suçlamıyor Toprak, lastik sorunu için Pirelli'yi suçlamıyor
Wolff: "Dalgalanmanın geri dönmesi sinir bozucu"
Wolff: "Dalgalanmanın geri dönmesi sinir bozucu" Wolff: "Dalgalanmanın geri dönmesi sinir bozucu"
Sainz, Ferrari'nin Belçika performansı sonrası ikinci yarı için "iyimser"
Sainz, Ferrari'nin Belçika performansı sonrası ikinci yarı için "iyimser" Sainz, Ferrari'nin Belçika performansı sonrası ikinci yarı için "iyimser"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar