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Ocon: "Her güncellemede aracın bir adım ileri gitmesi cesaret verici"

Esteban Ocon, Alpine ile getirdikleri her güncellemede aracın bir adım daha ileriye gitmesinden mutlu.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Esteban Ocon, Alpine A523

Ocon, Spa-Francorchamps'da gerçekleşen yarışa 14. sıradan başladı ve damalı bayrağı Lando Norris'in ardında 8. sırada gördü. 

Norris ile pistteki mücadelesi sorulduğunda Ocon, onunla mücadele etmekten oldukça keyif aldığını açıkladı. 

Ocon, "Onunla son tur mücadelelerinden her zaman keyif aldım."

"Onu geçemedim ama hafta sonumuzu bir şekilde kurtardığımız için mutluyum. Cuma ve Cumartesi planladığımız gibi gitmedi, her şeyi bir araya getiremedik. Ama yarışta aracın gerçek hızını ve nasıl çalıştığını gösterebildik ve Lance [Stroll], Pierre [Gasly], Yuki [Tsunoda] ile mücadelelerimizde çok eğlendim."

"Alex'i [Albon] de 12. virajın dışından geçtim ve gerçekten çok eğlenceliydi. Bence istediğimiz hıza sahiptik ve her güncelleme getirdiğimizde aracın bir adım daha ileriye gitmesi çok cesaret verici. Ve evet, açıkçası bunu Viry ve Enstone'a ithaf ediyorum çünkü piste getirdiğimiz şeyin bizi gerçekten bir adım öne çıkarması gerçekten harika."

Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Erik Junius

"Bugün, viraj girişlerinde ve özellikle orta ve yüksek hızlarda sahip olduğumuz tempo, yere basma kuvvetinin ne kadar düşük olduğuna baktığımızda oldukça etkileyiciydi. Açıkçası, evet, araçta çok daha fazla denge, çok daha fazla yol tutuş vardı." dedi.

Yılın ikinci yarısı için hedefleri hakkında ise Ocon, "İnsanlar istikrarlı olmadığımızı söyleyecek ama aslında durum böyle değil çünkü tempo neyse o."

"Sadece diğerleri daha çok gelişti, orta sıralarda yer aldılar ve biz de getirdiğimiz güncellemelerle bir nevi geri kaldık ama artık ilk beşte değiliz."

"Sadece daha fazla gelişmemiz gerekiyor. Güncellemeleri getirmeye devam etmeliyiz, bu kadar basit. Umarım bu tüm takım için ilerleme sağlar." şeklinde yorum yaptı.

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