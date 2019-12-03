Ocon: "Her geçen tur limitleri buldum"

Esteban Ocon, bu yıl koltuksuz kalmıştı ve sadece birkaç testte Mercedes'in F1 aracını sürebilmişti.

Buna rağmen genç pilot, yeni sezonda Renault ile Formula 1'e geri dönecek ve salı günü R.S.19'un direksiyonuna geçti.

77 tur attığı günü 1:39.9762'lik derecesiyle sekizinci sırada bitiren Ocon, yeniden direksiyona geçmekten memnun olduğunu dile getirdi.

"Geri dönmek harika bir duygu. Bugün için gerçekten çok heyecanlıydım çünkü bunu aylardır bekliyorum ve sonunda o gün geldi. İlk izlenimler iyiydi ve takım beni sıcak karşıladı. Bazı eski veni yüzleri görmek harikaydı. Küçük detaylar üzerinde çalışmaya başladık ve öğleden sonraya doğru limitleri bulmaya başladım. Bu iyi hissettiriyor."

"R.S.19’un davranışını anlamaya çalıştım ve her geçen tur limitlere yaklaştım. İlk izlenimler çok iyi. 2020 lastiklerini deneyebilmek harika."

"Asıl odak noktam tempoyu yakalamaktı. Çünkü uzun süredir sürüş yapmıyorum. Yine de insanlarla çalışmak, bazı küçük detaylardan önce büyük şeylere odaklanmaya çalıştık."

"Aracın hissi güzeldi. Açıkçası her zaman geliştirebileceğiniz çok şey ama motor son birkaç yıla kıyasla benim için yeni bir şey ve gördüğüm kadarıyla iyi bir güç var. Denge üzende çalışmamız gerekiyor, her zaman bunun üzerinde çalışmalısınız çünkü hiçbir zaman mükemmel olmaz. Ama yarın devam edebilmek adına sağlam bir temelimiz var."

"Bana kalsa devam ederdim! Yine de gece iyi bir uyku çekmem gerekiyor ve sonra yarın geri döneceğim."

"Mercedes'le kıyaslarsak, oturma pozisyonu açısından araç benim için daha rahattı. Çünkü daha fazla alan vardı. Sanırım Nico ve Daniel, Valtteri ve Lewis'ten daha uzun. Herkesi tanımak, yeni insanlarla çalışmak çok farklı. Herkesin birbirini mükemmel şekilde tanıması zaman alacak. İlk gün söylenecek hep çok şey oluyor. Bu yüzden odak noktamızı, en çok odaklanmamız gereken yere çeviriyoruz."

"Bugün hem tempo üzerinde çalıştık hem de lastiklere odaklandık. İkisini de başarıyla yaptık. Söyleyebileceğim tek şey, 2018'de hatırladığım şeylerden çok uzak olmadığı. Ama ayrıntılara giremem. Bence yarın yine çok fazla karşılaştırma olacak ve bugün hem uzun hem de kısa sürüşler yapmayı başardık. Analiz etmek için iyi verilerimiz var."

"Bu iki günlük test bana çok yardım edecek. Şubat ayında çok az gününüz oluyor ve bu büyük bir sorun. Bu yüzden burada iki gün geçirmek oldukça faydalı."

"Bu yıl bir yarış aracı sürmüştüm. Her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Renault ile ilk kez sürüş yaptım ve heyecanlıydı. Herkesi tanımaya başladım ve gün sorunsuz geçti."