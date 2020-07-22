Ocon: "Hiç kendi otomobilim olmadı"

Ailesinin desteğiyle motor sporlarına başlayan ve kariyerin ilk yıllarında finansal problemlerle boğuşan Esteban Ocon, Mercedes'in desteği sayesinde kariyerini devam ettirebilmişti.

2017 ve 2018'de Force India ile yarışırken, 2019'da Mercedes'in yedek pilotluğunu yaptı ve bu yıl da Renault'nun fabrika takımı için yarışıyor.

Fransız sürücü, buna karşılık henüz bir yol otomobiline sahip olmadığını ve bağlı bulunduğu şirketlerin "şirket araçlarını" kullandığını söyledi.

Ocon, ilk arabasının ne olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi: "Hiç arabam olmadı. Her zaman takımların bana verdiği otomobilleri sürdüm."

"Şimdi Renault'nun bana verdiği Megane Trophy R'yi sürüyorum ve bunu kendim için saklamayı umuyorum!" "

"Takım patronu Cyril Abiteboul ile bu sene podyuma çıkarsam aracın benim olup olmayacağını tartıştık!" dedi.

Ocon, en zorlu takıma arkadaşının kim olduğu sorusuna, "Çok iyi takım arkadaşlarım oldu, ama en zoru Force India'da birlikte yarıştığım Sergio Perez'di." yanıtını verirken, en kötü alışkanlığı sorulduğunda, "En az 12 saat uyumak zorundayım ve bu, çok fazla. Bu, hayatımın yarısını alıyor. Ama çocukluğumdan beri bunu yapmaya alışkınım." cevabını verdi.