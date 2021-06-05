Ocon henüz araçtan memnun değil

Esteban Ocon tıpkı Fernando Alonso gibi Bakü'deki son yarışına 2018 yılında çıkmıştı ve cuma günü her iki antrenman seansında da İspanyol pilotun ardında kaldı.

İlk seansta Alonso'nun 0.7 saniye arkasında 16. olan Ocon, ikinci seansta dokuzuncu olmasına rağmen Alonso'nun 0.2 saniye arkasında kaldı.

Seansın ardından açıklamalarda bulunan Ocon, hafta sonuna iyi başladıklarını fakat geliştirmeleri gereken çok şey olduğunu söyledi.

Ocon, "Genelde anlamda iyi bir gün geçirdik ve özellikle yarış temposu anlamında iyi bir anlayış ve çok sayıda veri elde ettik."

"Açıkçası bu gece geliştirmemiz gereken bazı şeyler var ama her iki araç da öğleden sonra ilk onda yer aldı. Pist bu sabah çok kirliydi fakat ikinci seansta büyük oranda düzeldi."

"Kendi açımdan bakarsam, araçtan henüz tamamen memnun değildim ama hafta sonunun geri kalan kısmında hangi yöne gitmemiz gerektiğini biliyoruz ki bu olumlu bir şey. Yarın bu ivmeyi korumamız gerekiyor." dedi.

Takımın yarış direktörü Davide Brivio ise şunları ekledi: "Bu sabah ve öğleden sonra programımız dahilinde ilerlediğimiz için olumlu bir gündü. Görünüşe bakılırsa performansımız şu anda o kadar da kötü değil ve gün boyunca yaptığımız çalışmalardan memnun olabiliriz."

"Fernando araç içerisinde oldukça mutlu ve Esteban da sabah seansına kıyasla ilerleme kaydetmeyi başardı. Şimdi bu olumlu ivmeyi hafta sonunun geri kalanında sürdürmek istiyoruz."

Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images