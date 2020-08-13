Ocon: "Henüz 2018'deki seviyeme dönmedim"

Esteban Ocon, 2017 ve 2018 yılında Racing Point'te yarışmış ve Sergio Perez'le pek çok mücadeleye girişmişti.

Ocon şimdi Renault için yarışıyor ve yarış temposu iyi görünse de, sıralama turlarında araçtan en iyisini çıkarmakta zorlanıyor.

Fransız sürücü, henüz 2018'deki seviyesine geri dönmediğini ve daha fazlasını yapabileceğini kabul ediyor.

"Kesinlikle daha fazlasını yapabileceğimi düşünüyorum. Henüz 2018'in sonundaki seviyemdeymişim gibi hissetmiyorum. Birkaç şeyi geliştirebileceğimizi ve henüz tamamen rahat olmadığım bazı alanlarda ilerleme kaydedebileceğimizi hissediyorum."

"Zamanla her şey yoluna girecek. Takımla zaten daha iyi şekilde etkileşime giriyorum. Ama yine de sıralama turlarındaki performansımı geliştirmem gerekiyor."

"Eski performansımı yakalamamın bu kadar uzun sürmesi beni şaşırmadı. Biraz zor olacağını düşünüyordum. Fakat sezonun başlangıcından oldukça memnunum."

"Puanlar kazandım, sıralama turlarında birkaç kez son bölüme kaldık. Avusturya'da beşinci başladım. Başlangıç için oldukça iyi görünüyor ama elbette daha fazlasını yapmak istiyorum."