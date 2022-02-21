Ocon: "Hedefim, galibiyeti en kısa sürede tekrarlamak"

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Esteban Ocon, 2021 sezonunda kariyerindeki ilk galibiyetini aldı ve Alpine ile, 2024'ün sonunda bitecek bir anlaşma imzaladı.

25 yaşındaki pilot, ödüllendirici bir sezonun ardından, yeni kuralların geldiği 2022 yılı için endişeli olmadığını, tam tersine "hevesli" olduğunu söyledi.

Ocon, "Formula 1 ve takımımız için son derece heyecan verici bir yıl. Kartlar yeniden dağıtılıyor. Yeni bir başlangıç olduğu için hiç kimse, kimin önde olacağını bilmiyor."

"Referansımız olmadan bir yola çıktığımız için bu durumun biraz anksiyete vereceğini düşünebilirsiniz. Ancak tam tersine bunu çok heyecan verici buluyorum. Sezona herkesin önünde başlamanın bir şeyi belirleyeceğine inanmıyorum. Sezon boyunca iyi bir pozisyonda olmak çok daha önemli olacak."

"Biz pistte mücadele ederken, tüm takımların, araçların gelişiminde harika çalışmalar yapacaklarını biliyoruz. Tasarım departmanları arasında da bir o kadar önemli olan başka bir yarış olacak!"

"Biz sürücüler için, yeni kuralların, rakibi hava koridorunda takip edip edemeyeceğimiz konusunda araçların davranışını nasıl etkileyeceğini anlamak çok ilginç olacak. Testlerin sonunda daha net bir tabloya sahip olacağız." dedi.

Fransız sürücü yeni A522 aracı hakkında, "Çok heyecanlıyım, sürmek için sabırsızlanıyorum. Yeni bir Formula 1 aracını ilk kez piste çıkarmak her zaman bir ayrıcalık."

"Çünkü projenin arkasında ne kadar fazla çalışma olduğunu ve Enstone ve Viry'deki çalışanların ne kadar fedakarlık yaptığını biliyorsunuz. Bu sorumluluk hissi gerçekten eşsiz ve özel. Bu omuzlarımda bir yük ama aynı zamanda her şeyimi vermem için bir teşvik." dedi.

Alpine A522 Fotoğraf: Alpine

Ocon geçtiğimiz yıl Macaristan Grand Prix'sinde, takım arkadaşı Alonso'nun da desteğiyle ilk galibiyetini aldı.

Fransız sürücü, bu yıl için ne kadar öz güvenli hissettiği konusunda, "İlk Formula 1 galibiyetine ulaşmak harika bir his. Ancak hedefler hızlıca değişiyor ve şimdiki planım bunu en kısa sürede tekrarlamak ve umarım bir gün dünya şampiyonu olmak."

"Artık şuana odaklanmalıyız, rakiplerimizin nerede olacaklarını henüz bilmiyoruz ama başlangıçta sadece kendimize odaklanacağız. Hedefimiz yarış hafta sonlarını hiçbir pişmanlık olmadan bitirmek ve her şeyimizi vermek. Sezona yaklaşımım bu." dedi.

Ocon, kış arasında yaptığı hazırlıklar hakkında ise, "Antrenman ve hazırlıklar iyi geçti. Geçen sezon oldukça geç sona erdi, bu da bizi önümüzdeki sezon için antrenmana ayırdığımız zamandan biraz kısmak zorunda bıraktı."

"Takımın yeni aracı hazırlamasına yardımcı olmanın yanı sıra Alpine Cars ile çalışmakla meşguldüm ve gerçekten keyifliydi. Fiziksel ve zihinsel olarak hazır hissediyorum, o yüzden piste çıkalım ve bu sezon elimizde neler olduğuna bir bakalım." dedi.