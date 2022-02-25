Ocon: "Hedef mümkün olduğunca çok tur atmak"

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Testin ikinci günün A522'nin direksiyonuna geçen isim Esteban Ocon'du ve toplam 125 tur attığı günün, en çalışkan isimlerden birisiydi.

Takım şimdiye kadar toplam 254 tur tamamladı ve bundan ötürü teste istedikleri gibi başlamış oldular.

Ocon testin ikinci günü hakkında pozitifti ve daha fazla sürüş yapmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Ocon, "Bugün A522'yi gerçek anlamda ilk kez sürdüm ve bir Formula 1 aracına geri dönüp, çok sayıda tur atmak kesinlikle harika bir histi."

"Doğru test şartları ve uygun lastiklerle aracın hissiyatını anlamaya başlamak güzeldi."

"Dün olduğu gibi bugün de en önemli hedef bolca tur atmaktı ve bu yüzden 100'den fazla tur atmak cesaret verici."

"Pek çok farklı test yaptık ve üzerinde çalışabileceğimiz bazı fikirler edindik. Sezon öncesi testlerinin ana hedefi geliştirmemiz gereken alanları belirlemektir ve bu konuda kesinlikle bir yön belirlemiş durumdayız."

"Bence olumlu bir başlangıç oldu ve artık yarınki testte daha fazlasını yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Alan Permane ise sabah bazı ayar çalışmaları yaptıklarını, öğleden sonra ise bir yarış simülasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Permane ayrıca, öğleden sonra bir süre garajda kalmalarının sebebinin tabanın hasar görmesi ve bunu değiştirmek zorunda kalmaları olduğunu söyleyip, sözlerini, "Bunun dışında yeni güç ünitesi ve şasi hatasız çalıştı." diye noktaladı.

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images