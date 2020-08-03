Ocon: "Harika bir yarıştı ama sıralama tempomuzu geliştirmeliyiz"

Renault, iki araçla birden sıralama turlarında son bölüme kalmayı başardığı Silverstone'da güçlü bir hafta sonunu geride bıraktı.

Daniel Ricciardo dördüncü olarak podyumu son anda kaçırırken, Esteban Ocon da yarış boyunca Lance Stroll'ü kovaladı ve Racing Point pilotunu da geçerek altıncı oldu.

Ocon şöyle dedi: "Elbette çok mutluyum. Harika bir yarış ve takım için harika bir sonuç oldu. Şahsen çok mutluyum. Çok puan kazandık. Renault, son kez geçen yıl İtalya Grand Prix'sinde böyle bir başarı elde etmişti ve o zamandan beri uzun zaman geçti."

"Macaristan'ın sonuçları üzücüydü, bu yüzden çok çalıştık. Geçtiğimiz hafta boyunca Viry ile Enstone'daki mühendisler ile sürekli temas halindeydik. Birlikte brifingler yaptık. Bu çalışma sonuç verdi. Çocuklara şapka çıkarıyorum, harika bir iş çıkardılar. Aracımız yarışta iyi şekilde davrandı, ancak sıralama turlarında daha iyi sonuçlar elde etmeliyiz. O zaman yarış bizim için daha kolay olacak. Bir sonraki hedefimiz bu. Sıralama turlarındaki son denemede biraz zaman kaybettim. Hızımız, sonuçların gösterdiğinden daha yüksek. Gelecek hafta tekrar deneyeceğiz."

"Güncellemeler elbette yardımcı oldu. Onlara sahip olmamız harika. Analiz etmeye ve ne kadar geliştiğime bakıyoruz. Aracın davranışları son yarışa kıyasla kesinlikle gelişti, bu yüzden ilerleme kaydettik. Sezon başından beri iyi bir yarış tempomuz var ve sürekli rakiplerimize baskı yaptık. Söylediğim gibi, daha verimli çalışmak için sıralamalarda daha hızlı bir araca ihtiyacımız var."

Sıralama performansını nasıl arttırabilecekleri sorusuna Ocon, "Bu sorunun cevabını bilmiyorum. Bu, pek çok faktörün bir kombinasyonu. Yarışta her şey aracın hızına ve lastiklerle nasıl çalıştığına bağlı. Yarış harikaydı ve gerçekten çok keyif aldım. Oysa sıralama turlarında her şey biraz daha karmaşık, bunu anlamak bir sonraki görevimiz olacak." yanıtını verdi.