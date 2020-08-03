Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
25 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
38 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
66 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
80 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
23 Eki
-
25 Eki
Canceled
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
Canceled
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
13 Kas
-
15 Kas
Canceled
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
116 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Harika bir yarıştı ama sıralama tempomuzu geliştirmeliyiz"

paylaşım
yorumlar
Ocon: "Harika bir yarıştı ama sıralama tempomuzu geliştirmeliyiz"
Ekleyen:
, Editör
3 Ağu 2020 05:49

Esteban Ocon, Renault ile altıncı sırada tamamladığı Britanya GP'nin ardından çok mutlu olduğunu belirtti.

Renault, iki araçla birden sıralama turlarında son bölüme kalmayı başardığı Silverstone'da güçlü bir hafta sonunu geride bıraktı.

Daniel Ricciardo dördüncü olarak podyumu son anda kaçırırken, Esteban Ocon da yarış boyunca Lance Stroll'ü kovaladı ve Racing Point pilotunu da geçerek altıncı oldu.

Ocon şöyle dedi: "Elbette çok mutluyum. Harika bir yarış ve takım için harika bir sonuç oldu. Şahsen çok mutluyum. Çok puan kazandık. Renault, son kez geçen yıl İtalya Grand Prix'sinde böyle bir başarı elde etmişti ve o zamandan beri uzun zaman geçti."

"Macaristan'ın sonuçları üzücüydü, bu yüzden çok çalıştık. Geçtiğimiz hafta boyunca Viry ile Enstone'daki mühendisler ile sürekli temas halindeydik. Birlikte brifingler yaptık. Bu çalışma sonuç verdi. Çocuklara şapka çıkarıyorum, harika bir iş çıkardılar. Aracımız yarışta iyi şekilde davrandı, ancak sıralama turlarında daha iyi sonuçlar elde etmeliyiz. O zaman yarış bizim için daha kolay olacak. Bir sonraki hedefimiz bu. Sıralama turlarındaki son denemede biraz zaman kaybettim. Hızımız, sonuçların gösterdiğinden daha yüksek. Gelecek hafta tekrar deneyeceğiz."

"Güncellemeler elbette yardımcı oldu. Onlara sahip olmamız harika. Analiz etmeye ve ne kadar geliştiğime bakıyoruz. Aracın davranışları son yarışa kıyasla kesinlikle gelişti, bu yüzden ilerleme kaydettik. Sezon başından beri iyi bir yarış tempomuz var ve sürekli rakiplerimize baskı yaptık. Söylediğim gibi, daha verimli çalışmak için sıralamalarda daha hızlı bir araca ihtiyacımız var."

Sıralama performansını nasıl arttırabilecekleri sorusuna Ocon, "Bu sorunun cevabını bilmiyorum. Bu, pek çok faktörün bir kombinasyonu. Yarışta her şey aracın hızına ve lastiklerle nasıl çalıştığına bağlı. Yarış harikaydı ve gerçekten çok keyif aldım. Oysa sıralama turlarında her şey biraz daha karmaşık, bunu anlamak bir sonraki görevimiz olacak." yanıtını verdi.

 
Red Bull, kaybedilen galibiyete rağmen Verstappen'in pitini savunuyor

Önceki haber

Red Bull, kaybedilen galibiyete rağmen Verstappen'in pitini savunuyor

Sonraki haber

Ricciardo: "Dördüncü olmak harika ama daha fazlası mümkündü!"

Ricciardo: "Dördüncü olmak harika ama daha fazlası mümkündü!"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Red Bull, kaybedilen galibiyete rağmen Verstappen'in pitini savunuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Red Bull, kaybedilen galibiyete rağmen Verstappen'in pitini savunuyor

Pirelli, patlayan lastikler nedeniyle 360 derecelik inceleme başlattı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli, patlayan lastikler nedeniyle 360 derecelik inceleme başlattı

Ricciardo: "Dördüncü olmak harika ama daha fazlası mümkündü!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
13dk

Ricciardo: "Dördüncü olmak harika ama daha fazlası mümkündü!"

Leclerc: "Bottas'ın sorun yaşadığını duyduğum an yavaşladım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Bottas'ın sorun yaşadığını duyduğum an yavaşladım"

Britanya GP: Hamilton patlak lastikle yarışı kazandı!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Britanya GP: Hamilton patlak lastikle yarışı kazandı!

Vettel: "Araçta bir şeyler doğru değildi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Araçta bir şeyler doğru değildi"

Stroll: "Neden geriye düştüğümüzün açıklaması yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Stroll: "Neden geriye düştüğümüzün açıklaması yok"

Hamilton: "Tüm yarış tam gaz gittim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Tüm yarış tam gaz gittim"

Son Haberler

Ricciardo: "Dördüncü olmak harika ama daha fazlası mümkündü!"
F1 Formula 1 / Son dakika
13dk

Ricciardo: "Dördüncü olmak harika ama daha fazlası mümkündü!"

Ocon: "Harika bir yarıştı ama sıralama tempomuzu geliştirmeliyiz"
F1 Formula 1 / Son dakika
45dk

Ocon: "Harika bir yarıştı ama sıralama tempomuzu geliştirmeliyiz"

Red Bull, kaybedilen galibiyete rağmen Verstappen'in pitini savunuyor
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Red Bull, kaybedilen galibiyete rağmen Verstappen'in pitini savunuyor

Pirelli, patlayan lastikler nedeniyle 360 derecelik inceleme başlattı
F1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli, patlayan lastikler nedeniyle 360 derecelik inceleme başlattı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull, kaybedilen galibiyete rağmen Verstappen'in pitini savunuyor

1s
2
Formula 1

Pirelli, patlayan lastikler nedeniyle 360 derecelik inceleme başlattı

3
Formula 1

Ricciardo: "Dördüncü olmak harika ama daha fazlası mümkündü!"

13dk
4
Formula 1

Leclerc: "Bottas'ın sorun yaşadığını duyduğum an yavaşladım"

5
Formula 1

Britanya GP: Hamilton patlak lastikle yarışı kazandı!

Son Videolar

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu? 09:12
Formula 1

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu?

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi 02:24
Formula 1

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı? 07:09
Formula 1

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı?

F1 Türkiye GP'nin durumu ne olacak? Serhan Acar ve Cihangir Perperik değerlendiriyor! 27:48
Formula 1

F1 Türkiye GP'nin durumu ne olacak? Serhan Acar ve Cihangir Perperik değerlendiriyor!

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler 01:27
Formula 1

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler

Son Haberler

Ricciardo: "Dördüncü olmak harika ama daha fazlası mümkündü!"
F1

Ricciardo: "Dördüncü olmak harika ama daha fazlası mümkündü!"

Ocon: "Harika bir yarıştı ama sıralama tempomuzu geliştirmeliyiz"
F1

Ocon: "Harika bir yarıştı ama sıralama tempomuzu geliştirmeliyiz"

Red Bull, kaybedilen galibiyete rağmen Verstappen'in pitini savunuyor
F1

Red Bull, kaybedilen galibiyete rağmen Verstappen'in pitini savunuyor

Pirelli, patlayan lastikler nedeniyle 360 derecelik inceleme başlattı
F1

Pirelli, patlayan lastikler nedeniyle 360 derecelik inceleme başlattı

Birleşik Krallık polisi, Britanya GP'deki protestocuları tutukladı
F1

Birleşik Krallık polisi, Britanya GP'deki protestocuları tutukladı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.