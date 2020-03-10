Ocon: "Hamilton zaman yönetimi konusunda çok başarılı"

Yeni takımı Renault'nun 2020 sezonu tanıtımında konuşan Ocon, Hamilton ve Valtteri Bottas ile çalışmanın kendisine çokça deneyim kazandırdığını söyledi ve Hamilton'ın, kendisine kariyerindeki bilinmezlikle baş etmekte yardımcı olduğunu söyledi.

Ocon, "Kendi deneyimimi, sürüşümü, neyin iyi olup olmadığını görmek ve daha sonrasında onların (Hamilton ve Bottas) kendi işlerini nasıl yaptığını görmek çok ama çok işe yarar bir durumdu."

"Diğer taraftan da Lewis ile çok iyi bir iletişime sahiptik, çok güzel tavsiyelerde bulundu. Sadece spor tarafında değil, daha çok yönetim kısmında ve çok ciddi olan bir durumda tavsiyelerdi. 2020 için konuşmaların döndüğü ancak anlaşmanın yapılmadığı zamanlarda beni motive etti ve yön gösterdi. Pek çok insanın arasında çok iyi bir öğretmendi." dedi.

Hamilton'dan ne öğrendiği sorulduğunda ise şu cevabı verdi: "Çok fazla detaya girmeyeceğim çünkü bu, onun sırlarını açığa çıkarmam anlamına gelir. Ancak zamanını kullanma konusundaki görüşleri çok etkileyici. Mühendisleriyle çalışma şekli ve hayat konusunda da bildiğiniz gibi genel olarak çok meşgul biri, ancak bir şey yaptığında bunu %100 olarak yapıyor."

"Kendi işlerini yapıyor, tamamıyla yapıyor. Ancak işi bittiğinde zaman kaybetmiyor, başka bir şey yapıyor. Ve bu, Formula 1'de yapılması kolay bir şey değil. Çünkü tekrardan pek çok şeye konsantre olmalısınız. Taraftar Alanları'na gitmeli ve daha sonrasında da mühendislerle konuşmalısınız ve 10 dakikanız var. O, 3 dakikada konsantrasyonunu toplayıp bu işi yapıyor. Bu durum, onun her yerde başarılı olmasını sağlayan bir şey."

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