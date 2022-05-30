Ocon: "Hamilton ile aramızdaki temas yarış kazası sayılmalıydı"

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Alpine pilotu, yarışı dokuzuncu bitirse de beş saniye zaman cezası olduğu için Monako GP'den puansız ayrıldı.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 15. turda geçiş lastiklerine geçmesinin ardından Ocon'un arkasında

yarışa döndü.

Hamilton, Ocon'u geçmeye çalışırken temas ettiler ve İngiliz'in ön kanadı hasar aldı. Bunun ardından Fransız pilota beş saniye zaman cezası geldi.

Ocon, cezanın ardından zorlasa da ilk onda kalacak kadar fark açamadı ve 12. sıraya düştü.

Yarıştan sonra konuşan Ocon şunları söyledi: "Bugün çok fazla şey oldu."

"Ceza yüzünden umduğumuz gibi bir pazar günü değildi ama bunun dışında gereken her şeyi yaptık."

"Araç iyi çalışıyordu ve hızlıydık. Yarışı mahveden ceza dışında bir şey yok."

"Bu yüzden çok hayal kırıklığına uğradım çünkü herkesin fikri farklı. Geçtiğimiz yıl olsaydı bunun bir yarış kazası olacağını söylediler. Bu yıl ise yarış kazası değil."

Esteban Ocon, Alpine A522, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Görünüşe göre GDPA'da, lastiğin yanına ön kanat geldiği an boşluk bırakılmasına karar vermişiz. Fakat ben buna karar verildiğini hatırlamıyorum."

"Ben sadece içeriyi koruyordum ve orası ıslaktı. Lewis daha taze lastiklerdeydi ve Monako'da yapılan her geçişte temas vardır."

"Son yıllarda temas olmayan veya pistin dışına çıkılmayan bir tane geçiş sayın."

"Sert yarıştık ve biraz temas oldu ama bu yarış kazası olmalı. Hayal kırıklığına uğradım ama yargılamıyorum. Belki de anın sıcaklığında yanlış fikre sahibimdir."

Ocon, yarışın ertelenmesi hakkında şunu ekledi: "Bence güvenlik açısından iyiydi."

"Başlangıçta çok fazla yağış vardı ve hiçbir şey görünmüyordu. Yarışa yeniden başlamak doğruydu."