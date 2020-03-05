Ocon: "Hamilton bana bolca tavsiye verdi"

Mercedes'in yedek pilotu olan Ocon'un gelecek sene Mercedes adına yarışması bekleniyordu ancak Mercedes, Valtteri Bottas'la en az bir sene daha devam etme kararı aldı. Mercedes'in bu kararının ardından Ocon, geçen sene de adının anıldığı Renault takımıyla anlaştı.

Böylece Ocon, 2019'da yarış koltuksuz kalmasının ardından yarış pilotu olarak Formula 1'e geri dönecek.

Geçen yıl yedek pilotluğunu yaptığı Mercedes'te bol bol simülatör çalışması yapan Ocon, yarış pilotları Lewis Hamilton ile Valtteri Bottas'la yakından çalışmıştı.

Ocon, “Lewis'le pek çok kez konuştum. Bana spor hakkında değil, yönetim konusunda çok iyi tavsiyeler verdi. Ondan çok hoş sözler duydum, bana hangi yönde hareket edeceğini söyledi. Diğerleri gibi o da benim için iyi bir öğretmen oldu."

"Zamanını planlama yeteneğinden, mühendislerle çalışma şeklinden ve yaşam tarzından çok etkilendim. Yoğun bir hayatı var, ama bir şey yaparsa %100'ünü veriyor. Gerisini unutuyor, sadece işine odaklanıyor ve bunu çok hassas bir şekilde yapar. O şeyi bitirdikten sonra hemen başka bir şeye geçiyor."

"Şimdi eskisinden çok daha güçlüyüm. Teknoloji konusunda daha iyi bilgim var ve özellikle işin organizasyonu ve insanların farklı durumlarda nasıl davrandıkları konusunda daha fazla şey biliyorum. Bütün bunları görme şansım oldu." dedi.

Esteban Ocon, Force India'daki hatalarından dersler çıkardığını söyledi ve ekledi: “Force India'da olanları tekrarlamak istemiyorum. Sağlıksız bir atmosfer vardı. Sergio ve ben birbirimize saygı duyduk, ama aramızdaki hava çok iyi değildi. Pistte çok fazla olay olduğu açık. Daniel ile olan ilişkimiz Sergio ile olan ilişkimden çok daha iyi. Umarım öyle kalır ve Renault'nun ilerlemesine yardımcı oluruz."