Ocon: "Hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptık"

Katar GP'si, tarihte ilk defa F1 takvimine girdi ve 2023'ten itibaren 10 sene boyunca F1'e ev sahipliği yapacak. Burada ilk defa piste çıkan Ocon, pist hakkında şunları söyledi: "Burası çok güzel bir pist."

"Şu anda biraz keşif yapıyoruz. Burası biraz hızlı bir pist, daha çok İstanbul ve Malezya'nın karışık bir hâli gibi. Biz, bu konumları çok seviyoruz. Buralar büyük bir mücadele sunuyor ve yüksek hız, yüksek yol tutuş konusunda tek turda çok eğlenceli bir pist."

"Büyük ihtimalle geçiş yapmak daha zor olacak ancak çok da eğlenceli bir yer!"

Ocon, birinci antrenmanları dokuzuncu, ikinci antrenmanları 11. sırada tamamlamasına rağmen, ikinci antrenmanda ilk antrenmana göre 0.9 saniye daha hızlı bir tur attı. Gösterdiği büyük gelişim hakkında konuşan Fransız pilot, "Kötü bir durumda değiliz."

"Bence seansın sonunda özellikle dolu depoyla tur atmaya odaklanmak önemliydi, biz de araçta rekabetçi hissettik, araç gayet iyi hissettirdi ve bundan dolayı gayet mutluyuz. Tabii ki yarın her şeyi tek turda bir araya getirmemiz lazım ancak şu ana kadar gayet rekabetçi duruyoruz." dedi.

Hafta sonunun kalanı hakkında bu düşüncenin iyimser olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Ocon, "Neler olacak göreceğiz. F1'de sıralamalara kadar neler olduğunu bilemezsiniz ancak şu ana kadar iyi bir başlangıç yaptık." dedi.

Esteban Ocon, Alpine F1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images